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В Хабаровском крае потушили пожар в здании на железнодорожной станции
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РИА Новости

В Хабаровском крае потушили пожар в здании на железнодорожной станции

06:44 17.02.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 17 фев - РИА Новости. Пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в административном здании на территории железнодорожной станции Амгунь в Хабаровском крае потушен, сообщает региональный главк МЧС России.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в ночь на понедельник в отдельно стоящем железобетонном одноэтажном административном здании путевой части железнодорожной станции Амгунь Солнечного района. Горела крыша. Площадь пожара составила 1,2 тысячи метров. К месту происшествия был направлен пожарный поезд РЖД и пожарные. Информация о пострадавших не поступала.
"В 10.20 (3.20 мск) пожар был полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего для ликвидации пожара были задействованы более 20 человек и 5 единиц техники.
Отмечается, что во время пожара персонал станции эвакуировал технику из гаража, на который мог перекинуться огонь. Причина возгорания будет установлена в ходе проверки.
Сообщается, что станция работает в штатном режиме.
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