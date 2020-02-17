В Хабаровском крае потушили пожар в здании на железнодорожной станции

ХАБАРОВСК, 17 фев - РИА Новости. Пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в административном здании на территории железнодорожной станции Амгунь в Пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в административном здании на территории железнодорожной станции Амгунь в Хабаровском крае потушен, сообщает региональный главк МЧС России.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ночь на понедельник в отдельно стоящем железобетонном одноэтажном административном здании путевой части железнодорожной станции Амгунь Солнечного района. Горела крыша. Площадь пожара составила 1,2 тысячи метров. К месту происшествия был направлен пожарный поезд РЖД и пожарные. Информация о пострадавших не поступала.

"В 10.20 (3.20 мск) пожар был полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего для ликвидации пожара были задействованы более 20 человек и 5 единиц техники.

Отмечается, что во время пожара персонал станции эвакуировал технику из гаража, на который мог перекинуться огонь. Причина возгорания будет установлена в ходе проверки.