Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T06:32+0300
https://ria.ru/20200217/1564855423.html
Лавров заявил о готовности помочь итальянским компаниям
https://cdn21.img.ria.ru/images/149365/31/1493653197_0:0:2773:1561_1036x0_80_0_0_60e7947470ae2b28452e9e8a80c38387.jpg
РИА Новости

Лавров заявил о готовности помочь итальянским компаниям

06:32 17.02.2020
1319
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия готова оказывать содействие итальянским компаниям в переходе от продукции "сделано в Италии" к производственной кооперации по принципу "сделано с Италией" с акцентом на локализацию производства на российской территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Знаем, что в Италии все чаще звучат голоса в пользу возвращения к прежнему уровню двусторонних отношений. Выражается заинтересованность в выстраивании российско-есовского диалога на прагматичной, взаимовыгодной, неконфронтационной основе. Разумеется, приветствуем такой настрой", - сказал Лавров в интервью итальянской газете La Stampa.
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
06:23
Заседание межпарламентской комиссии России и Италии пройдет в марте
Он отметил, что негативное влияние на динамику двусторонних отношений оказывают санкции. Так, двусторонний товарооборот сократился почти в 2 раза – с 53,8 миллиарда долларов в 2013 году до 26,9 миллиарда долларов в 2018 году, общие потери итальянских производителей составили около 2 миллиардов долларов.
"Весьма озабочены нынешним состоянием дел итальянские предприниматели, которые твердо намерены продолжать работу в нашей стране. Со своей стороны готовы оказывать содействие вашим компаниям в переходе от преимущественно поставок на российский рынок продукции с маркой "сделано в Италии" к производственной кооперации по принципу "сделано с Италией" с акцентом на локализацию производства в России", - резюмировал министр.
В России сейчас работают около 500 итальянских компаний. В сфере их деловых интересов, в частности, легкая, обрабатывающая и пищевая промышленность, инновации и информационные технологии, производство строительных и отделочных материалов, что важно для России. Реализуются проекты по созданию с Россией совместных предприятий и локализации итальянского производства на территории РФ в рамках концепции "Made with Italy" ("Сделано с Италией").
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО в Москве. 1 сентября 2019
06:26
Лавров: рассчитываем, что ЕС поймет важность смены отношений с Россией
2650000
Обсудить 1
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияИталияВ миреЭкономика
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки
США испытали способную нести ядерный боезаряд баллистическую ракету
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево
В МЧС сообщили причину посадки в Москве рейса Уфа — Пхукет
Сирийские солдаты на улице города Маарет-Нууман
В провинции Идлиб обнаружили цех боевиков по производству снарядов
Сотрудник полиции
В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады
Вид на Шанхай
Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик
Депутат сравнил Польшу с "лающей на Россию моськой"
Центральный банк России
Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО в Москве. 1 сентября 2019
Лавров: рассчитываем, что ЕС поймет важность смены отношений с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал пути преодоления конфликта между США и Ираном
Самолет авиакомпании NordWind Airlines
В Москве сел рейс Nordwind Airlines Уфа — Пхукет
Полиция в Китае
В Гонконге вооруженная банда похитила 600 рулонов туалетной бумаги
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал темы переговоров между главами МИД и МО России и Италии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Ингушетии один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:09В Приморье призвали наказать протоиерея за слова о гражданских женах
08:00Константин Малофеев: проблему демографии решит рост религиозности
07:59Посольство: россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет
07:55В Малайзии не выявили коронавирус у шестерых человек с судна Westerdam
07:51В Москве прокомментировали первое место в рейтинге по качеству жизни
07:47ВРНС: работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам
07:39В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
07:32В Гонконге вооруженная банда похитила 600 рулонов туалетной бумаги
07:28МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в понедельник
07:24Сенатор заявила о трудностях угольных портов ДФО из-за коронавируса
07:20Исследование: банки нарастили рефинансирование потребкредитов на 12%
07:18В штате Миссисипи объявлен режим ЧС из-за наводнения
07:10В столице Тувы и 11 районах республики сняли карантин по гриппу и ОРВИ
07:07В Благовещенске "минирование" детских садов оказалось ложным
07:01Лавров прокомментировал пути преодоления конфликта между США и Ираном
06:58В МЧС сообщили причину посадки в Москве рейса Уфа — Пхукет
06:49Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку
06:44В Хабаровском крае потушили пожар в здании на железнодорожной станции
Лента новостейМолния