Лавров заявил о готовности помочь итальянским компаниям

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия готова оказывать содействие итальянским компаниям в переходе от продукции "сделано в Италии " к производственной кооперации по принципу "сделано с Италией" с акцентом на локализацию производства на российской территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Знаем, что в Италии все чаще звучат голоса в пользу возвращения к прежнему уровню двусторонних отношений. Выражается заинтересованность в выстраивании российско-есовского диалога на прагматичной, взаимовыгодной, неконфронтационной основе. Разумеется, приветствуем такой настрой", - сказал Лавров в интервью итальянской газете La Stampa

Он отметил, что негативное влияние на динамику двусторонних отношений оказывают санкции. Так, двусторонний товарооборот сократился почти в 2 раза – с 53,8 миллиарда долларов в 2013 году до 26,9 миллиарда долларов в 2018 году, общие потери итальянских производителей составили около 2 миллиардов долларов.

"Весьма озабочены нынешним состоянием дел итальянские предприниматели, которые твердо намерены продолжать работу в нашей стране. Со своей стороны готовы оказывать содействие вашим компаниям в переходе от преимущественно поставок на российский рынок продукции с маркой "сделано в Италии" к производственной кооперации по принципу "сделано с Италией" с акцентом на локализацию производства в России", - резюмировал министр.