США испытали способную нести ядерный боезаряд баллистическую ракету

"Проведенный сегодня пробный пуск подтвердил ожидания эксплуатационных характеристик (ракеты) Trident II (5DLE) с продленным сроком службы и позволил собрать дополнительные данные о надежности, точности и характеристиках стратегической системы оружия", — отмечается в заявлении.

Этот пуск стал 178-м по счету с момента, когда эти ракеты были поставлены на вооружение в 1989 году.