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США испытали способную нести ядерный боезаряд баллистическую ракету
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РИА Новости

США испытали способную нести ядерный боезаряд баллистическую ракету

06:28 17.02.2020 (обновлено: 07:30 17.02.2020)
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© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США провели испытание неснаряженной баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки типа "Огайо" у побережья города Сан-Диего в штате Калифорния, говорится в заявлении ВМС США.
Ракету запустили с подводной лодки USS Maine (SSBN-741).

"Проведенный сегодня пробный пуск подтвердил ожидания эксплуатационных характеристик (ракеты) Trident II (5DLE) с продленным сроком службы и позволил собрать дополнительные данные о надежности, точности и характеристиках стратегической системы оружия", — отмечается в заявлении.

Этот пуск стал 178-м по счету с момента, когда эти ракеты были поставлены на вооружение в 1989 году.
Trident II — единственная на данный момент ракета, способная нести ядерный боезаряд, в ВМС США и Великобритании.
Подводная лодка Vigilant ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту
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