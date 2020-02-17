США испытали способную нести ядерный боезаряд баллистическую ракету

Ракету запустили с подводной лодки USS Maine (SSBN-741).
"Проведенный сегодня пробный пуск подтвердил ожидания эксплуатационных характеристик (ракеты) Trident II (5DLE) с продленным сроком службы и позволил собрать дополнительные данные о надежности, точности и характеристиках стратегической системы оружия", — отмечается в заявлении.
Этот пуск стал 178-м по счету с момента, когда эти ракеты были поставлены на вооружение в 1989 году.
Trident II — единственная на данный момент ракета, способная нести ядерный боезаряд, в ВМС США и Великобритании.