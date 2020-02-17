Лавров: рассчитываем, что ЕС поймет важность смены отношений с Россией

По словам министра, последние несколько лет стали для отношений России и Евросоюза "периодом упущенных возможностей". Увязывание перспектив взаимодействия Москвы и Брюсселя с внутриукраинским урегулированием абсурдно, а заморозка совместной работы и сохранение санкций "объективно противоречит коренным интересам" граждан, добавил он.