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Лавров: рассчитываем, что ЕС поймет важность смены отношений с Россией
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РИА Новости

Лавров: рассчитываем, что ЕС поймет важность смены отношений с Россией

06:26 17.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО в Москве. 1 сентября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО в Москве. 1 сентября 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что новое руководство ЕС осознает невозможность стать ключевым геостратегическим игроком при сохранении статус-кво в отношениях с РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Ощущение того, что настало время вернуть наши отношения на траекторию поступательного развития, постепенно набирает силу в странах-членах Евросоюза. Рассчитываем, что новое руководство Евросовета и Еврокомиссии также осознает несовместимость сохранения порочного статус-кво с поставленными им амбициозными задачами превращения ЕС в "геостратегического игрока высшего ранга"", - заявил он в интервью газете La Stampa.
Министерство иностранных дел России
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"Со своей стороны готовы к совместной работе по продвижению российско-есовского сотрудничества на равноправной, взаимовыгодной основе", - добавил министр, отметив, что РФ никогда не отказывалась от идеи построения подлинно единой "большой Европы" без разделительных линий с участием и России, и Евросоюза, и общих соседей.
В частности, важным шагом для этого могло бы стать сопряжение потенциалов ЕАЭС и ЕС, что также способствовало бы и формированию пространства мира, равной и неделимой безопасности и широкого экономического взаимодействия от Атлантики до Тихого океана, отметил Лавров.
По словам министра, последние несколько лет стали для отношений России и Евросоюза "периодом упущенных возможностей". Увязывание перспектив взаимодействия Москвы и Брюсселя с внутриукраинским урегулированием абсурдно, а заморозка совместной работы и сохранение санкций "объективно противоречит коренным интересам" граждан, добавил он.
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ЕвросоветСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕврокомиссияЕвросоюзРоссияВ мире
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