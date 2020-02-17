Заседание межпарламентской комиссии России и Италии пройдет в марте

"Большую роль в деле упрочения взаимного доверия играет сотрудничество по межпарламентской линии. Рассчитываем, что важным шагом в его развитии станет проведение в марте в Москве очередного заседания большой российско-итальянской межпарламентской комиссии", — сказал министр в интервью итальянской газете Stampa.