Заседание межпарламентской комиссии России и Италии пройдет в марте

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Очередное заседание большой российско-итальянской межпарламентской комиссии пройдет в марте в Москве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Большую роль в деле упрочения взаимного доверия играет сотрудничество по межпарламентской линии. Рассчитываем, что важным шагом в его развитии станет проведение в марте в Москве очередного заседания большой российско-итальянской межпарламентской комиссии", — сказал министр в интервью итальянской газете Stampa.
Большая межпарламентская комиссия действует с 2000 года. Последнее заседание состоялось в марте 2019 года в Москве.