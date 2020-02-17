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Заседание межпарламентской комиссии России и Италии пройдет в марте
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РИА Новости

Заседание межпарламентской комиссии России и Италии пройдет в марте

06:23 17.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Очередное заседание большой российско-итальянской межпарламентской комиссии пройдет в марте в Москве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Большую роль в деле упрочения взаимного доверия играет сотрудничество по межпарламентской линии. Рассчитываем, что важным шагом в его развитии станет проведение в марте в Москве очередного заседания большой российско-итальянской межпарламентской комиссии", — сказал министр в интервью итальянской газете Stampa.

Большая межпарламентская комиссия действует с 2000 года. Последнее заседание состоялось в марте 2019 года в Москве.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияИталияВ мире
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