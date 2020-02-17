Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине

"США в своем стиле предложили "одним махом" решить один из самых застаревших конфликтов современности. При этом в Вашингтоне по сути проигнорировали общепризнанную международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, включающую в себя резолюции СБ и ГА ООН, Арабскую мирную инициативу", - сказал министр.

"Едва ли такой подход будет способствовать выправлению ситуации. На это указывает и то, что так называемую "сделку века" категорически отвергают палестинцы", - сказал Лавров.

Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли: по их мнению, он лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.