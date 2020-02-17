Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США по сути проигнорировали международно признанный подход к ближневосточному урегулированию, вряд ли это поможет ситуации, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете Stampa.
"США в своем стиле предложили "одним махом" решить один из самых застаревших конфликтов современности. При этом в Вашингтоне по сути проигнорировали общепризнанную международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, включающую в себя резолюции СБ и ГА ООН, Арабскую мирную инициативу", - сказал министр.
По его словам, наработки США предполагают решение всех ключевых проблем "окончательного статуса" палестинских территорий – границ, поселений, Восточного Иерусалима, беженцев – за счет односторонних уступок в пользу Израиля.
"Едва ли такой подход будет способствовать выправлению ситуации. На это указывает и то, что так называемую "сделку века" категорически отвергают палестинцы", - сказал Лавров.
11 февраля, 20:35Аббас заявил, что "сделка века" нарушает международное право
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу Иордана и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли: по их мнению, он лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.