Лавров назвал темы переговоров между главами МИД и МО России и Италии

Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии в формате "2+2" пройдет 18 февраля в Риме.

Он добавил, что Москва рассчитывает на позитивную отдачу от этих переговоров. "Рассматриваем их как хорошую возможность провести комплексный анализ ключевых проблем современности, попытаться выйти на скоординированные шаги", — добавил министр.