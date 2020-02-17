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2020-02-17T06:11+0300
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Лавров назвал темы переговоров между главами МИД и МО России и Италии
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РИА Новости

Лавров назвал темы переговоров между главами МИД и МО России и Италии

06:11 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел и обороны России и Италии на встрече в формате "2+2" во вторник обсудят стратегическую стабильность и контроль над вооружениями, отношения России с НАТО, ситуацию в Сирии и Ливии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии в формате "2+2" пройдет 18 февраля в Риме.
"В ходе встречи в формате "два плюс два" имеем в виду, в частности, обсудить такие насущные международные вопросы, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями, отношения Россия – НАТО, а также ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии",— сказал Лавров в интервью итальянской газете Stampa.
Он добавил, что Москва рассчитывает на позитивную отдачу от этих переговоров. "Рассматриваем их как хорошую возможность провести комплексный анализ ключевых проблем современности, попытаться выйти на скоординированные шаги", — добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Обострение конфликта в ЛивииСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОЛивияСирияРоссияИталияВ мире
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