Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T05:58+0300
https://ria.ru/20200217/1564855104.html
Сеул выделит экстренные займы лоукостерам, несущим потери из-за вируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/156382/22/1563822296_0:65:3071:1792_1036x0_80_0_0_bbd623126b1d7f208a00a1765a3b81a7.jpg
РИА Новости

Сеул выделит экстренные займы лоукостерам, несущим потери из-за вируса

05:58 17.02.2020
173
© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 17 фев – РИА Новости. Правительство Южной Кореи планирует предоставить экстренные кредиты на 300 миллиардов вон (примерно 250 миллионов долларов) бюджетным южнокорейским авиаперевозчикам, несущим убытки из-за падения спроса и отмены рейсов в Китай в связи с коронавирусом, сообщило министерство транспорта РК.
По данным министерства земли, инфраструктуры и транспорта РК, количество рейсов южнокорейских авиакомпаний на маршрутах в Китай после эпидемии коронавируса снизилось на 77%, а объем средств авиакомпаний, потраченных на возврат денег за билеты в последние три недели составляет примерно 300 миллиардов вон.
"Темпы снижения количества авиапассажиров, вызванного вспышкой коронавируса, намного быстрее, чем снижение, вызванное тяжелым острым респираторным синдромом SARS в 2003 году и ближневосточным респираторным синдромом MERS в 2015 году. Бюджетным авиакомпаниям будет предоставлена недостающая ликвидность на сумму 300 миллиардов вон", - говорится в заявлении министерства.
Правительство Южной Кореи планирует дать авиакомпаниям по меньшей мере трехмесячную отсрочку платежей за использование аэропортов и других объектов, а также введет более низкие эксплуатационные сборы в зависимости от уровня воздействия коронавируса на их деятельность каждой конкретной компании. Оплату штрафов также отложат на один год.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Если спрос на полеты в Китай не восстановится в первой половине этого года, то с июня могут ввести 10% скидку для платы за приземление. Еще на два года будет продлена 50% скидка на техобслуживание и техосмотр самолетов.
Также будут приняты административные меры, позволяющие авиакомпаниям изменять свои бизнес-планы, создавать альтернативные маршруты и выполнять нерегулярные рейсы, для компенсации низкого спроса на билеты в Китай. Компаниям в конце февраля дадут разрешение на открытие новых рейсов по альтернативным направлениям, например во Францию (Париж), Португалию (Лиссабон), Венгрию (Будапешт), Египет (Каир).
Вид на Шанхай
05:25
Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
Первым делом, правительство предоставит недостающую ликвидность авиакомпаниям, которым не хватает средств на возврат билетов.
Как сообщало агентство Рёнхап, крупнейшие корейские авиакомпании не планируют до конца марта возобновлять остановленные рейсы в Китай на непопулярных маршрутах.
Ранее сообщалось, что корейские авиаперевозчики в связи с вирусом стали сокращать количество рейсов в Китай. Главная авиакомпания страны Korean Air заявила, что приостановит рейсы на восьми из своих 31 маршрутов в Китай и сократит количество рейсов на оставшихся 23 маршрутах. Местный лоукостер (LCC) Eastar Jet также прекратил выполнять рейсы по шести из 11 своих маршрутов в Китай до дальнейшего уведомления.
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
04:48
Южная Корея подтвердила 30-й случай заражения коронавирусом
До этого компании Asiana Airlines и Jeju Air также сообщили о приостановке в феврале своих наименее популярных рейсов в Китай. Asiana Airlines отменила рейсы на шести маршрутах в Китай, сократила их количество еще на 15 маршрутах, оставив без изменений только полеты по пяти самым популярным направлениям. Jeju Air постепенно приостановила полеты по семи из 17 своих маршрутов в Китай с 29 января. Она также прекратила рейсы в Макао с 7 февраля и планирует отменить полеты с острова Чеджу в Гонконг с 19 февраля.
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Вчера, 17:49
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЮжная КореяВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил ситуацию в Ливии после конференции в Берлине
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Южная Корея подтвердила 30-й случай заражения коронавирусом
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Заседание межпарламентской комиссии России и Италии пройдет в марте
Вид на Шанхай
Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал темы переговоров между главами МИД и МО России и Италии
Рабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
В Японию вернулся пятый самолет с эвакуированными из китайского Уханя
Виктория Мусина-Пушкина, ее муж - Пьер и дети - Александра, Анастасия, Хлоя
О странствиях любви, заставившей иностранцев поселиться в России
Дезинфекция улицы в Пекине
В Китае общее число жертв коронавируса выросло до 1 770 человек
Малый ракетный корабль Иней. Архив
У побережья Камчатки корабли ТОФ обстреляли "противника" артиллерией
Проект Бесконечные зеркала художницы Яёи Кусамы
"Зеркальные комнаты" покажут в Лондоне по случаю 20-летия Тейт Модерн
Александр Башлачев
Улетевший в небо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО в Москве. 1 сентября 2019
Лавров: рассчитываем, что ЕС поймет важность смены отношений с Россией
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки
США испытали способную нести ядерный боезаряд баллистическую ракету
Владивосток
В Приморье из-за циклона отменили десятки автобусов и авиарейсов
Сирийские солдаты на улице города Маарет-Нууман
В провинции Идлиб обнаружили цех боевиков по производству снарядов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Ингушетии один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:09В Приморье призвали наказать протоиерея за слова о гражданских женах
08:00Константин Малофеев: проблему демографии решит рост религиозности
07:59Посольство: россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет
07:55В Малайзии не выявили коронавирус у шестерых человек с судна Westerdam
07:51В Москве прокомментировали первое место в рейтинге по качеству жизни
07:47ВРНС: работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам
07:39В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
07:32В Гонконге вооруженная банда похитила 600 рулонов туалетной бумаги
07:28МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в понедельник
07:24Сенатор заявила о трудностях угольных портов ДФО из-за коронавируса
07:20Исследование: банки нарастили рефинансирование потребкредитов на 12%
07:18В штате Миссисипи объявлен режим ЧС из-за наводнения
07:10В столице Тувы и 11 районах республики сняли карантин по гриппу и ОРВИ
07:07В Благовещенске "минирование" детских садов оказалось ложным
07:01Лавров прокомментировал пути преодоления конфликта между США и Ираном
06:58В МЧС сообщили причину посадки в Москве рейса Уфа — Пхукет
06:49Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку
06:44В Хабаровском крае потушили пожар в здании на железнодорожной станции
Лента новостейМолния