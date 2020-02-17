У побережья Камчатки корабли ТОФ обстреляли "противника" артиллерией

"В морском полигоне в Авачинском заливе артиллерией были успешно поражены надводные и береговые цели. Стрельба по береговым мишеням, которые имитировали боевую технику и прибрежные укрепления условного противника, отрабатывалась на полигоне, расположенном в прибрежной полосе Халактырского пляжа. Огонь из артустановок АК-176 по мишенным позициям велся на дальность до 10 километров", - сообщил Воскресенский.