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У побережья Камчатки корабли ТОФ обстреляли "противника" артиллерией
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РИА Новости

У побережья Камчатки корабли ТОФ обстреляли "противника" артиллерией

05:55 17.02.2020
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© Фото : Центральный Военно-Морской ПорталМалый ракетный корабль "Иней". Архив
Малый ракетный корабль Иней. Архив
© Фото : Центральный Военно-Морской Портал
Малый ракетный корабль "Иней". Архив. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Малые ракетные корабли "Иней", "Мороз" и малый противолодочный корабль "Холмск" соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провели артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"В морском полигоне в Авачинском заливе артиллерией были успешно поражены надводные и береговые цели. Стрельба по береговым мишеням, которые имитировали боевую технику и прибрежные укрепления условного противника, отрабатывалась на полигоне, расположенном в прибрежной полосе Халактырского пляжа. Огонь из артустановок АК-176 по мишенным позициям велся на дальность до 10 километров", - сообщил Воскресенский.
Морские плавающие мины моряки уничтожили с помощью шестиствольных автоматических корабельных артустановок АК-630. Корректировку точности огня обеспечивали беспилотники "Орлан-10".
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