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Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов
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РИА Новости

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

06:01 17.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЦентральный банк России
Центральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Банк России намерен внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета, пишет РБК со ссылкой на представителя Центробанка.
Отмечается, что перечень соответствующих оснований не меняли с момента их появления: уже восемь лет. ЦБ предлагает ввести новые, а также исключить некоторые из более ста существующих критериев, по которым банки признают операции сомнительными.
В частности, предлагается убрать из списка операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. Также могут исключить и "нестандартные и сложные" расчеты.
В качестве новых критериев намерены добавить регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя, а также отказ клиента банка от разовой операции или его просьбу закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны кредитной организации.
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Подчеркивается, что у банков должны возникать вопросы, если у юридического лица поступления на счет значительно ниже его трат, поэтому в списке оснований для блокировки счетов могут оказаться пункты, касающиеся компаний, которые проводят сделки с криптовалютой или расчеты наличными за транспортные, медицинские и другие услуги.
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Популярные комментарии
Доверие к банкам растёт, семимильными шагами?
17 февраля, 06:16
CCicicipi
12290003
То есть банк будет решать отдать мне мои деньги или нет? Тогда не буду деньги в банк класть, все расчеты через кассу.
17 февраля, 07:05
yya.hirundo
3101002
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