Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Банк России намерен внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета, пишет РБК со ссылкой на представителя Центробанка.

Отмечается, что перечень соответствующих оснований не меняли с момента их появления: уже восемь лет. ЦБ предлагает ввести новые, а также исключить некоторые из более ста существующих критериев, по которым банки признают операции сомнительными.

В частности, предлагается убрать из списка операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. Также могут исключить и "нестандартные и сложные" расчеты.

В качестве новых критериев намерены добавить регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя, а также отказ клиента банка от разовой операции или его просьбу закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны кредитной организации.