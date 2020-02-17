В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК/БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев - РИА Новости. Детские сады эвакуируют во Владивостоке, Хабаровске, Детские сады эвакуируют во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске из-за сообщений о "минировании" , сообщили в мэриях.

"После сообщений о "минировании" эвакуированы все детские сады, это более 50 детсадов, а также территориальное отделение ГТРК "Дальневосточная" в Комсомольске-на-Амуре. Специалисты выехали для обследования зданий", - сказал РИА Новости представитель администрации города.

В управлении образования Хабаровска РИА Новости сообщили, что в городе тоже идет эвакуация детских садов.

"На данный момент эвакуированы 29 детских садов. Это более 5,6 тысячи детей и 987 сотрудников. Но ситуация постоянно меняется. Часть детей разбирают родители, остальных размещают в административных зданиях", - сказал собеседник.

Он добавил, что здания будут обследованы специалистами.

Во Владивостоке эвакуировали десять детсадов.

"Десять учреждений получили сообщения, идет проверка, дети размещены в ближайших учреждениях. Сегодня из-за непогоды в детсадах меньше ребят, чем обычно", - сказал РИА Новости представитель мэрии.

Благовещенске эвакуировали пять дошкольных образовательных учреждений, сообщает администрация города.

"На текущий момент речь об 11 корпусах пяти дошкольных образовательных учреждений. В настоящее время проводится эвакуация детей из детских садов номер 50, 15, 28, 67, 35", - говорится в сообщении.

Там работают оперативные службы, добавили в администрации.