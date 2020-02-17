В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК/БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев - РИА Новости. Детские сады эвакуируют во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске из-за сообщений о "минировании", сообщили в мэриях.
"После сообщений о "минировании" эвакуированы все детские сады, это более 50 детсадов, а также территориальное отделение ГТРК "Дальневосточная" в Комсомольске-на-Амуре. Специалисты выехали для обследования зданий", - сказал РИА Новости представитель администрации города.
В управлении образования Хабаровска РИА Новости сообщили, что в городе тоже идет эвакуация детских садов.
"На данный момент эвакуированы 29 детских садов. Это более 5,6 тысячи детей и 987 сотрудников. Но ситуация постоянно меняется. Часть детей разбирают родители, остальных размещают в административных зданиях", - сказал собеседник.
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Он добавил, что здания будут обследованы специалистами.
Во Владивостоке эвакуировали десять детсадов.
"Десять учреждений получили сообщения, идет проверка, дети размещены в ближайших учреждениях. Сегодня из-за непогоды в детсадах меньше ребят, чем обычно", - сказал РИА Новости представитель мэрии.
В Благовещенске эвакуировали пять дошкольных образовательных учреждений, сообщает администрация города.
"На текущий момент речь об 11 корпусах пяти дошкольных образовательных учреждений. В настоящее время проводится эвакуация детей из детских садов номер 50, 15, 28, 67, 35", - говорится в сообщении.
Там работают оперативные службы, добавили в администрации.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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