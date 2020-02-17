В Приморье из-за циклона отменили десятки автобусов и авиарейсов

"Около 30 автобусных рейсов отменено по направлениям в Находку, Славянку и другие", - сказал РИА Новости диспетчер автовокзала Владивостока.

Местные жители пишут в Instagram, что дороги в спальных районах города не почищены, автобусы не выходят на маршруты. При этом в центре города дорога почищена, пробок не отмечается. По данным мэрии, на внутригородских маршрутах Владивостока сегодня работают 515 автобусов, 11 трамваев и 7 троллейбусов. "Из-за большого количества выпавшего снега движение на некоторых участках затруднено", - сообщают городские власти.