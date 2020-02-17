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В Приморье из-за циклона отменили десятки автобусов и авиарейсов
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РИА Новости

В Приморье из-за циклона отменили десятки автобусов и авиарейсов

05:46 17.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Около 30 автобусных рейсов и внутрикраевые авиарейсы отменены в Приморье из-за снежного циклона, в крае выросло число ДТП.
Ранее синоптики сообщили, что месячная норма осадков выпала в воскресенье во Владивостоке, это 15 миллиметров снега. Повышенная штормовая готовность введена в местах дислокации сил Тихоокеанского флота на территории Владивостока, а также в акватории залива Петра Великого. Сейчас осадки во Владивостоке почти прекратились, но сохраняется сильный ветер.
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"Около 30 автобусных рейсов отменено по направлениям в Находку, Славянку и другие", - сказал РИА Новости диспетчер автовокзала Владивостока.
По данным сайта Международного аэропорта Владивостока, отменены вылеты и прибытие внутрикраевых рейсов из Дальнегорска, Тернея, Кавалерово. Остальные рейсы выполняются по расписанию.
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Местные жители пишут в Instagram, что дороги в спальных районах города не почищены, автобусы не выходят на маршруты. При этом в центре города дорога почищена, пробок не отмечается. По данным мэрии, на внутригородских маршрутах Владивостока сегодня работают 515 автобусов, 11 трамваев и 7 троллейбусов. "Из-за большого количества выпавшего снега движение на некоторых участках затруднено", - сообщают городские власти.
Как отмечают в краевом УМВД, за сутки в полицию поступили сообщения о 103 ДТП, в том числе 6 – с пострадавшими, 2 человека погибли, 5 – получили травмы. Для сравнения, 16 февраля прошлого года в регионе были зарегистрированы 68 ДТП. Сейчас значительная часть аварий - это столкновения машин и наезд на стоящий транспорт из-за заснеженных дорог.
Из-за непогоды многие службы такси подняли цены, водители не выходят на маршруты. Согласно сервису "Яндекс.Такси", цена поездки выросла в несколько раз. Остальные фирмы в среднем подняли цены на 100 рублей.
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