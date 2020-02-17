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Религия и мировоззрение
2020-02-17T05:38+0300
https://ria.ru/20200217/1564854891.html
В РПЦ прокомментировали слова протоиерея Смирнова о гражданских жёнах
https://cdn23.img.ria.ru/images/101038/13/1010381396_0:1125:3745:3231_1036x0_80_0_0_5e5df60637835f6f80437877722eaac3.jpg
РИА Новости

В РПЦ прокомментировали слова протоиерея Смирнова о гражданских жёнах

05:38 17.02.2020
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© фото Владимира ЕштокинаВладимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
© фото Владимира Ештокина
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Слова протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жён с "бесплатными проститутками", недопустимы, заявил глава отдела Московского патриархата по отношениям с обществом Владимир Легойда.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи Смирнов сравнил гражданских жён с "бесплатными проститутками". В РПЦ заявили, что его слова не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были "излишне острыми".
"Это... мнение одно лишь священника. Даже не мнение, а троллинг. Неудачный", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он также напомнил об "извечной путанице с гражданским браком". "В строгом смысле слова "гражданский брак" - это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком - это совместная жизнь без регистрации", - пояснил он.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
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"Но и здесь, конечно, недопустимо говорить то, что сказал батюшка. Тем более, что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл", - написал Легойда. По его словам, "троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению".
"Один замечательный священник любит повторять, что деликатность - чрезвычайно важное для христианина качество. Думаю, для пастыря в том числе", - добавил глава отдела по отношениям церкви с обществом.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Вчера, 20:21
Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
9614117
Обсудить 11
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновВладимир ЛегойдаРусская православная церковьРоссияОбщество
Популярные комментарии
То, о чем сказал Смирнов -правда. Женщина не будет жить "гражданским" браком с мужчиной, если не тешит себя надеждами о более выгодной партии в будущем. А если она принимает украшения, телефоны, шубы, поездки в отпуск, но не принимает предложение мужчины стать его женой, значит она именно та, которой ее назвал Смирнов. Настоящий мужчина в подобной ситуации должен показать женщине на свое причинное место и сказать: довольствуйся тем, что есть, а не одаривать ее. Никто не должен, как считают эти "женщины" платить за них. За жену должен платить, а за ... -нет.
17 февраля, 06:32
aalekseevan
12000111
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