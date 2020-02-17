В РПЦ прокомментировали слова протоиерея Смирнова о гражданских жёнах

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Слова протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жён с "бесплатными проститутками", недопустимы, заявил глава отдела Московского патриархата по отношениям с обществом Слова протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жён с "бесплатными проститутками", недопустимы, заявил глава отдела Московского патриархата по отношениям с обществом Владимир Легойда

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи Смирнов сравнил гражданских жён с "бесплатными проститутками". В РПЦ заявили, что его слова не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были "излишне острыми".

"Это... мнение одно лишь священника. Даже не мнение, а троллинг. Неудачный", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он также напомнил об "извечной путанице с гражданским браком". "В строгом смысле слова "гражданский брак" - это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком - это совместная жизнь без регистрации", - пояснил он.

"Но и здесь, конечно, недопустимо говорить то, что сказал батюшка. Тем более, что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл", - написал Легойда. По его словам, "троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению".