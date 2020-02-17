Эксперты рассказали, какой бизнес в России чаще всего обворовывают

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Наибольшее число краж на объектах сферы обслуживания фиксируется в торговом бизнесе, показало исследование компании "Delta Системы безопасности", имеющееся в распоряжении Наибольшее число краж на объектах сферы обслуживания фиксируется в торговом бизнесе, показало исследование компании "Delta Системы безопасности", имеющееся в распоряжении РИА Новости

Работа основана на анализе данных более 500 тысяч происшествий, по которым потребовалось вмешательство групп быстрого реагирования (ГБР) в 2019 году. Это позволило определить сегменты, в которых бизнесмены чаще всего сталкиваются с рисками криминального характера.

"Причиной 37% выездов ГБР на торговые объекты стали кражи или их попытки. Две трети из них пришлось на магазины, входящие в крупные сети розничной торговли. В 15% случаев задержания воров производились в других типах продуктовых магазинов", — говорится в отчете.

Около 40% задержаний происходит в розничных сетевых магазинах. На долю несетевых продуктовых магазинов и алкомаркетов, а также объектов сферы общественного питания — кафе, баров и ресторанов — приходится по 11% случаев. В группе риска также находятся отели и отделения банков — 4% и 3% инцидентов соответственно, говорится в документе.

Отдельные кражи происходили в кассово-инкассаторских центрах и ресторанах.