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Эксперты рассказали, какой бизнес в России чаще всего обворовывают
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РИА Новости

Эксперты рассказали, какой бизнес в России чаще всего обворовывают

05:18 17.02.2020 (обновлено: 07:41 17.02.2020)
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© Depositphotos / aa-wГрабитель в маске
Грабитель в маске
© Depositphotos / aa-w
Грабитель в маске. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Наибольшее число краж на объектах сферы обслуживания фиксируется в торговом бизнесе, показало исследование компании "Delta Системы безопасности", имеющееся в распоряжении РИА Новости.
Работа основана на анализе данных более 500 тысяч происшествий, по которым потребовалось вмешательство групп быстрого реагирования (ГБР) в 2019 году. Это позволило определить сегменты, в которых бизнесмены чаще всего сталкиваются с рисками криминального характера.

"Причиной 37% выездов ГБР на торговые объекты стали кражи или их попытки. Две трети из них пришлось на магазины, входящие в крупные сети розничной торговли. В 15% случаев задержания воров производились в других типах продуктовых магазинов", — говорится в отчете.

Около 40% задержаний происходит в розничных сетевых магазинах. На долю несетевых продуктовых магазинов и алкомаркетов, а также объектов сферы общественного питания — кафе, баров и ресторанов — приходится по 11% случаев. В группе риска также находятся отели и отделения банков — 4% и 3% инцидентов соответственно, говорится в документе.
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Отдельные кражи происходили в кассово-инкассаторских центрах и ресторанах.
Кроме того, Delta подсчитала, что нарушение общественного порядка находится на втором месте по количеству выездов с задержаниями — 13% всех происшествий. Обычно от этого страдают заведения общественного питания — кафе, бары, рестораны (35%), продуктовые магазины (31%), хостелы и мини-отели (23% случаев).
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