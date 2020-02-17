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Во Владивостоке из-за снегопада произошло ДТП с десятью машинами
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РИА Новости

Во Владивостоке из-за снегопада произошло ДТП с десятью машинами

04:58 17.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Авария с участием 10 автомобилей произошла во Владивостоке во время снежного циклона, пострадал один человек, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Ранее синоптики сообщили, что месячная норма осадков выпала в воскресенье во Владивостоке, это 15 миллиметров снега. Около 30 автобусных рейсов и внутрикраевые авиарейсы отменены, увеличилось число ДТП. Сейчас осадки во Владивостоке почти прекратились, но сохраняется сильный ветер.
"В условиях снегопада при плохой видимости на улице Тунгусская произошло столкновение 10 автомобилей. Все транспортные средства получили механические повреждения. На данном участке дороги пострадал один из участников ДТП. Тридцатилетний автомобилист, находясь за рулем автомобиля Suzuki Jimny, не справился с управлением и совершил наезд на водителя, стоявшего рядом со своим транспортным средством", - говорится в сообщении.
Пострадавший госпитализирован с переломом бедра. По факту ДТП проводится проверка.
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