Во Владивостоке из-за снегопада произошло ДТП с десятью машинами

"В условиях снегопада при плохой видимости на улице Тунгусская произошло столкновение 10 автомобилей. Все транспортные средства получили механические повреждения. На данном участке дороги пострадал один из участников ДТП. Тридцатилетний автомобилист, находясь за рулем автомобиля Suzuki Jimny, не справился с управлением и совершил наезд на водителя, стоявшего рядом со своим транспортным средством", - говорится в сообщении.