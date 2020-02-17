Депутат сравнил Польшу с "лающей на Россию моськой"

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Польша готова "лаять" на Россию вопреки здравому смыслу, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя в беседе с RT слова главы польской дипломатии.
Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия якобы представляет угрозу Европейскому союзу и национальным интересам входящих в это объединение государств.
"Каждая страна в мире хочет быть частью большой геополитической игры и получить достойную роль. Варшава сегодня стала этакой "мировой моськой". Польша готова "лаять" на Россию вопреки здравому смыслу, вопреки позиции своих партнёров по ЕС", — сказал Белик.
Он подчеркнул, что подобными высказываниями польские политики показывают, что "в упор не слышат" лидеров Евросоюза.
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Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из балтийских республик и Польши. Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран Североатлантического альянса. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в НАТО отдают себе отчет в том, что у Москвы нет планов нападать на кого-либо, и альянс лишь пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ границ России. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.
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