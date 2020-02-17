Депутат сравнил Польшу с "лающей на Россию моськой"

"Каждая страна в мире хочет быть частью большой геополитической игры и получить достойную роль. Варшава сегодня стала этакой "мировой моськой". Польша готова "лаять" на Россию вопреки здравому смыслу, вопреки позиции своих партнёров по ЕС", — сказал Белик.