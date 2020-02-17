Фрегат "Адмирал Касатонов" передадут ВМФ в первом квартале

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" будет передан ВМФ России в первом квартале этого года, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Фрегат, проходящий государственные ходовые испытания на Северном флоте, прибыл в Североморск 11 февраля после серии испытаний. Ранее в Баренцевом море экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
"Очередной этап испытаний продлится еще примерно неделю, после чего корабль будет готовиться к передаче флоту. Это первый квартал", - сказал Рахманов.
Как сообщила пресс-служба Северного флота, основной упор в испытаниях будет сделан на корабельные комплексы противовоздушной обороны. Неделю назад фрегат успешно испытал зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", а также радиотехнические системы. Облет фрегата выполнили экипажи самолётов Су-24 и Ан-26 авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота на различных высотах и дистанциях.
11 февраля, 13:33Сказано в эфиреВоенный эксперт: у фрегата "Адмирал Касатонов" очень мощное вооружениеМинобороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов". В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин рассказал об особенностях корабля и его вооружения.
Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" на Северном флоте начались 20 ноября в Белом море. Они проходят в несколько этапов. Был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата со стрельбами крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морским мишеням.
После завершения всего комплекса государственных ходовых испытаний и подписания приемного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что судно будет зачислено в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.
11 февраля, 09:31Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов"