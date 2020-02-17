Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T04:54+0300
https://ria.ru/20200217/1564854620.html
Фрегат "Адмирал Касатонов" передадут ВМФ в первом квартале
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564511848_0:0:617:347_1036x0_80_0_0_c30e74de2f5a496c52148909a57f4251.jpg
РИА Новости

Фрегат "Адмирал Касатонов" передадут ВМФ в первом квартале

04:54 17.02.2020
743
© Министерство обороны РФИспытания фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море. Стоп-кадр видео Минобороны РФ
Испытания фрегата Адмирал Касатонов в Баренцевом море. Стоп-кадр видео Минобороны РФ
© Министерство обороны РФ
Испытания фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море. Стоп-кадр видео Минобороны РФ
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" будет передан ВМФ России в первом квартале этого года, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Фрегат, проходящий государственные ходовые испытания на Северном флоте, прибыл в Североморск 11 февраля после серии испытаний. Ранее в Баренцевом море экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
"Очередной этап испытаний продлится еще примерно неделю, после чего корабль будет готовиться к передаче флоту. Это первый квартал", - сказал Рахманов.
Как сообщила пресс-служба Северного флота, основной упор в испытаниях будет сделан на корабельные комплексы противовоздушной обороны. Неделю назад фрегат успешно испытал зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", а также радиотехнические системы. Облет фрегата выполнили экипажи самолётов Су-24 и Ан-26 авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота на различных высотах и дистанциях.
Фрегат Адмирал флота Касатонов на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
11 февраля, 13:33Сказано в эфире
Военный эксперт: у фрегата "Адмирал Касатонов" очень мощное вооружениеМинобороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов". В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин рассказал об особенностях корабля и его вооружения.
Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" на Северном флоте начались 20 ноября в Белом море. Они проходят в несколько этапов. Был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата со стрельбами крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морским мишеням.
После завершения всего комплекса государственных ходовых испытаний и подписания приемного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что судно будет зачислено в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.
Кадры испытаний новейшего фрегата Адмирал Касатонов в Баренцевом море
11 февраля, 09:31
Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов"
1300000
Обсудить 0
Адмирал флота Касатонов (фрегат)Алексей РахмановСеверный флот ВМФ РоссииОбъединенная судостроительная корпорацияСеверная верфьВМФ РФБезопасность
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Самолёт Nordwind Airlines Уфа — Пхукет неожиданно полетел через Москву
Самолет авиакомпании NordWind Airlines
В Москве сел рейс Nordwind Airlines Уфа — Пхукет
Мюнхенская конференция по безопасности
Драма в Мюнхене: "Глобальный порядок во главе с США — окончен"
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
Вид на Шанхай
Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
Сотрудник полиции
В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
Авиалайнер Boeing 737 Max во время демонстрационного полета на авиасалоне Фарнборо-2016
Крутое пике: Boeing не смогла продать ни одного самолета
Дезинфекция улицы в Пекине
В Китае общее число жертв коронавируса выросло до 1 770 человек
Допрос рыбака задержанного украинского браконьерского судна
Команда задержанного в Азовском море судна из Украины признала вину
Вид на проспект Октября в Уфе.
Названы самые криминально опасные города для ресторанов и магазинов
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик
Депутат сравнил Польшу с "лающей на Россию моськой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Ингушетии один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:09В Приморье призвали наказать протоиерея за слова о гражданских женах
08:00Константин Малофеев: проблему демографии решит рост религиозности
07:59Посольство: россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет
07:55В Малайзии не выявили коронавирус у шестерых человек с судна Westerdam
07:51В Москве прокомментировали первое место в рейтинге по качеству жизни
07:47ВРНС: работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам
07:39В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
07:32В Гонконге вооруженная банда похитила 600 рулонов туалетной бумаги
07:28МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в понедельник
07:24Сенатор заявила о трудностях угольных портов ДФО из-за коронавируса
07:20Исследование: банки нарастили рефинансирование потребкредитов на 12%
07:18В штате Миссисипи объявлен режим ЧС из-за наводнения
07:10В столице Тувы и 11 районах республики сняли карантин по гриппу и ОРВИ
07:07В Благовещенске "минирование" детских садов оказалось ложным
07:01Лавров прокомментировал пути преодоления конфликта между США и Ираном
06:58В МЧС сообщили причину посадки в Москве рейса Уфа — Пхукет
06:49Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку
06:44В Хабаровском крае потушили пожар в здании на железнодорожной станции
Лента новостейМолния