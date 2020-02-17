Фрегат "Адмирал Касатонов" передадут ВМФ в первом квартале

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" будет передан Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" будет передан ВМФ России в первом квартале этого года, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации ( ОСК ) Алексей Рахманов.

Фрегат , проходящий государственные ходовые испытания на Северном флоте, прибыл в Североморск 11 февраля после серии испытаний. Ранее в Баренцевом море экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.

"Очередной этап испытаний продлится еще примерно неделю, после чего корабль будет готовиться к передаче флоту. Это первый квартал", - сказал Рахманов.

Как сообщила пресс-служба Северного флота , основной упор в испытаниях будет сделан на корабельные комплексы противовоздушной обороны. Неделю назад фрегат успешно испытал зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", а также радиотехнические системы. Облет фрегата выполнили экипажи самолётов Су-24 и Ан-26 авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота на различных высотах и дистанциях.

Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" на Северном флоте начались 20 ноября в Белом море. Они проходят в несколько этапов. Был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата со стрельбами крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морским мишеням.

После завершения всего комплекса государственных ходовых испытаний и подписания приемного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что судно будет зачислено в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.