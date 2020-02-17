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Южная Корея подтвердила 30-й случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

Южная Корея подтвердила 30-й случай заражения коронавирусом

04:48 17.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonОбработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 17 фев – РИА Новости. Южная Корея подтвердила 30-й случай заражения коронавирусом COVID-2019, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Новым зараженным стала 68-летняя южнокореянка (1952 года рождения), супруга предыдущего заболевшего. Она находилась в домашнем карантине, как близко контактировавшая с носителем вируса. Сейчас она на лечении в больнице Сеульского университета.
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Ранее сообщалось, что 29-м зараженным стал гражданин Южной Кореи 1938 года рождения (82 года), который заявил, что не имеет истории поездок за границу. 15 февраля он обратился с жалобой на неудобство в грудной клетке в Медицинский центр университета Коре, где у него обнаружили пневмонию, и хотя у мужчины не было других симптомов коронавируса, провели тест. Его анализ показал наличие вируса, и сейчас он находится на карантине в больнице Сеульского университета.
Как сообщили позже, пациент, прежде чем заболеть, посетил две других больницы. Теперь в этих учреждениях проведут дезинфекцию.
По последним данным в Южной Корее выздоровели и выписаны уже девять человек, таким образом, на лечении все ещё находится 21 человек. Ещё 408 проходят проверку.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1770.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения и благосостояния Южной Кореи (Минздрав Южной Кореи)Южная КореяКитайУханьВ мире
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