Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея

Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея

© AP Photo / Ahn Young-joon Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея

СЕУЛ, 17 фев – РИА Новости. Южная Корея подтвердила 30-й случай заражения Южная Корея подтвердила 30-й случай заражения коронавирусом COVID-2019, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК

Новым зараженным стала 68-летняя южнокореянка (1952 года рождения), супруга предыдущего заболевшего. Она находилась в домашнем карантине, как близко контактировавшая с носителем вируса. Сейчас она на лечении в больнице Сеульского университета.

Ранее сообщалось, что 29-м зараженным стал гражданин Южной Кореи 1938 года рождения (82 года), который заявил, что не имеет истории поездок за границу. 15 февраля он обратился с жалобой на неудобство в грудной клетке в Медицинский центр университета Коре, где у него обнаружили пневмонию, и хотя у мужчины не было других симптомов коронавируса, провели тест. Его анализ показал наличие вируса, и сейчас он находится на карантине в больнице Сеульского университета.

Как сообщили позже, пациент, прежде чем заболеть, посетил две других больницы. Теперь в этих учреждениях проведут дезинфекцию.

По последним данным в Южной Корее выздоровели и выписаны уже девять человек, таким образом, на лечении все ещё находится 21 человек. Ещё 408 проходят проверку.