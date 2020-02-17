Во Владивостоке выпала месячная норма осадков

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Месячная норма осадков выпала в воскресенье во Владивостоке, это 15 миллиметров снега, сообщает Примгидромет.
Циклон вышел на акваторию Японского моря в воскресенье.
"Всего в период ночь 16 - ночь 17 февраля в крае выпало до 23 миллиметров снега. Во Владивостоке... на данный момент количество выпадавших осадков... составляет 15 миллиметров, что ровняется месячной норме", - говорится в сообщении.
На побережье осадки сопровождались метелью при ветре со скоростью 20-25 метров в секунду.
"Днем 17 февраля погоду в Приморье продолжат определять фронтальные разделы циклона. В крае облачно, местами небольшой и умеренный снег. На востоке снег, местами сильный. Метель, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат", - говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют в понедельник умеренный северный ветер, а на побережье сильный, температуру от -14 до -4.
Во Владивостоке облачно, в первой половине дня возможен небольшой снег и метель, на дорогах гололедица и снежный накат. Ветер сильный, температура воздуха от -7 до -9.