Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T04:45+0300
https://ria.ru/20200217/1564854566.html
Во Владивостоке выпала месячная норма осадков
https://cdn23.img.ria.ru/images/154776/30/1547763080_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_0638d14ed662732b5376870dbcc32c38.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке выпала месячная норма осадков

04:45 17.02.2020
458
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Месячная норма осадков выпала в воскресенье во Владивостоке, это 15 миллиметров снега, сообщает Примгидромет.
Циклон вышел на акваторию Японского моря в воскресенье.
"Всего в период ночь 16 - ночь 17 февраля в крае выпало до 23 миллиметров снега. Во Владивостоке... на данный момент количество выпадавших осадков... составляет 15 миллиметров, что ровняется месячной норме", - говорится в сообщении.
На побережье осадки сопровождались метелью при ветре со скоростью 20-25 метров в секунду.
"Днем 17 февраля погоду в Приморье продолжат определять фронтальные разделы циклона. В крае облачно, местами небольшой и умеренный снег. На востоке снег, местами сильный. Метель, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат", - говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют в понедельник умеренный северный ветер, а на побережье сильный, температуру от -14 до -4.
Во Владивостоке облачно, в первой половине дня возможен небольшой снег и метель, на дорогах гололедица и снежный накат. Ветер сильный, температура воздуха от -7 до -9.
Аэропорт Южно-Сахалинск
04:33
Авиасообщение между Сахалином и Курилами приостановлено из-за метели
110000
Обсудить 0
ПримгидрометВладивостокПриморский край
Рекомендуем
Вид на Москву с Воробьевых гор
В Москве ожидаются температурные рекорды на следующей неделе
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
Во Владивостоке из-за снегопада произошло ДТП с десятью машинами
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Самолёт Nordwind Airlines Уфа — Пхукет неожиданно полетел через Москву
Самолет авиакомпании NordWind Airlines
В Москве сел рейс Nordwind Airlines Уфа — Пхукет
Ветер в Москве
МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в понедельник
Сотрудник полиции
В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады
Вид на проспект Октября в Уфе.
Названы самые криминально опасные города для ресторанов и магазинов
Дезинфекция улицы в Пекине
В Китае общее число жертв коронавируса выросло до 1 770 человек
Испытания фрегата Адмирал Касатонов в Баренцевом море. Стоп-кадр видео Минобороны РФ
Фрегат "Адмирал Касатонов" передадут ВМФ в первом квартале
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево
В МЧС сообщили причину посадки в Москве рейса Уфа — Пхукет
Мюнхенская конференция по безопасности
Драма в Мюнхене: "Глобальный порядок во главе с США — окончен"
Герой Советского Союза, национальный герой Франции Василий Порик.
Историки рассказали о советском командире французского сопротивления
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик
Депутат сравнил Польшу с "лающей на Россию моськой"
Световой короб на крыше автомобиля такси
СМИ: ростовский таксист изнасиловал пассажирку и скрылся
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Ингушетии один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:09В Приморье призвали наказать протоиерея за слова о гражданских женах
08:00Константин Малофеев: проблему демографии решит рост религиозности
07:59Посольство: россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет
07:55В Малайзии не выявили коронавирус у шестерых человек с судна Westerdam
07:51В Москве прокомментировали первое место в рейтинге по качеству жизни
07:47ВРНС: работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам
07:39В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
07:32В Гонконге вооруженная банда похитила 600 рулонов туалетной бумаги
07:28МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в понедельник
07:24Сенатор заявила о трудностях угольных портов ДФО из-за коронавируса
07:20Исследование: банки нарастили рефинансирование потребкредитов на 12%
07:18В штате Миссисипи объявлен режим ЧС из-за наводнения
07:10В столице Тувы и 11 районах республики сняли карантин по гриппу и ОРВИ
07:07В Благовещенске "минирование" детских садов оказалось ложным
07:01Лавров прокомментировал пути преодоления конфликта между США и Ираном
06:58В МЧС сообщили причину посадки в Москве рейса Уфа — Пхукет
06:49Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку
06:44В Хабаровском крае потушили пожар в здании на железнодорожной станции
Лента новостейМолния