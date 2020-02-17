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В Японию вернулся пятый самолет с эвакуированными из китайского Уханя
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РИА Новости

В Японию вернулся пятый самолет с эвакуированными из китайского Уханя

04:42 17.02.2020
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© REUTERS / CNS PhotoРабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
Рабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
© REUTERS / CNS Photo
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пятый самолет, направленный Японией для эвакуации граждан в китайский Ухань в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, приземлился в Токио, передает телеканал NHK.
Чартерный рейс вылетел из Уханя и приземлился в токийском аэропорту Ханэда в понедельник утром чуть раньше 7.00 по местному времени (1.00 мск). На нем, предположительно, были эвакуированы 36 граждан Японии и 29 китайских граждан, среди которых супруги эвакуированных японцев.
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Представители министерства здравоохранения Японии заявили, что медработники проведут медицинское обследование пассажиров и проверят их на наличие коронавируса.
Правительство страны сообщает, что этот этап эвакуации станет последним рейсом, организованным японскими властями. До этого на четырех предыдущих самолетах в Японию вернулись 763 человека.
Ранее в воскресенье стало известно о пяти новых случаях заражения коронавирусом нового типа в Токио и еще одном случае в префектуре Аити. До этого сообщалось о 53 случаях заражения внутри Японии. Кроме этого, близ порта Йокогама на рейде стоит круизный лайнер Diamond Princess, на котором находились 3711 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. По последним данным, по меньшей мере 355 человек с борта судна, как подтвердили анализы, заражены вирусом, вызывающим опасную форму пневмонии. Ни у кого из россиян на данный момент наличие коронавируса подтверждено не было.
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайЯпонияУханьТокиоВ мире
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