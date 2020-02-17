В Японию вернулся пятый самолет с эвакуированными из китайского Уханя

Ранее в воскресенье стало известно о пяти новых случаях заражения коронавирусом нового типа в Токио и еще одном случае в префектуре Аити. До этого сообщалось о 53 случаях заражения внутри Японии. Кроме этого, близ порта Йокогама на рейде стоит круизный лайнер Diamond Princess, на котором находились 3711 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. По последним данным, по меньшей мере 355 человек с борта судна, как подтвердили анализы, заражены вирусом, вызывающим опасную форму пневмонии. Ни у кого из россиян на данный момент наличие коронавируса подтверждено не было.