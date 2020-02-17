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Названы самые криминально опасные города для ресторанов и магазинов
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РИА Новости

Названы самые криминально опасные города для ресторанов и магазинов

04:38 17.02.2020 (обновлено: 05:05 17.02.2020)
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкВид на проспект Октября в Уфе.
Вид на проспект Октября в Уфе.
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
Вид на проспект Октября в Уфе.. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владельцам розничного и ресторанного бизнеса в РФ приходится чаще всего вызывать группы быстрого реагирования в Уфе, Набережных Челнах и Сочи, говорится в исследовании компании "Delta Системы безопасности", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Чтобы определить наиболее опасные и безопасные для ведения бизнеса города России, эксперты Delta сопоставили количество выездов групп быстрого реагирования с числом объектов, охраняемых в каждом регионе. Исходя из полученных коэффициентов был составлен рейтинг криминогенности, - первое место досталось Уфе", - говорится в отчете.
Второе место с небольшим отрывом заняли Набережные Челны, а на третьем расположился Сочи.
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"Данные компании Delta свидетельствуют о том, что самая безопасная и благоприятная среда для торгового бизнеса формируется в городах-миллионниках. Список наиболее безопасных городов возглавил Екатеринбург, за ним следуют другие города-миллионники: Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва", - добавляется в исследовании.
"Среди причин противоправных действий я бы выделил состояние алкогольного опьянения, в котором находился преступник, количество таких инцидентов достигает 70%. Оставшиеся 30% приходятся на доступность имущества в ночное время и открытую выкладку товаров на витринах", - прокомментировал исследование руководитель "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков.
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