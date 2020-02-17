Названы самые криминально опасные города для ресторанов и магазинов

"Чтобы определить наиболее опасные и безопасные для ведения бизнеса города России, эксперты Delta сопоставили количество выездов групп быстрого реагирования с числом объектов, охраняемых в каждом регионе. Исходя из полученных коэффициентов был составлен рейтинг криминогенности, - первое место досталось Уфе", - говорится в отчете.

"Данные компании Delta свидетельствуют о том, что самая безопасная и благоприятная среда для торгового бизнеса формируется в городах-миллионниках. Список наиболее безопасных городов возглавил Екатеринбург, за ним следуют другие города-миллионники: Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва", - добавляется в исследовании.