Минэкономразвития развеяло опасения Титова за судьбу букмекеров

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минэкономразвития России ответило на письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титова , в котором он выражал опасения, что страна с 1 января 2020 года может остаться без букмекеров, развеяв его опасения. Копия письма за подписью замминистра Оксаны Тарасенко есть в распоряжении РИА Новости.

Опасения Титова были связаны с приказом МЭР от февраля 2019 года "О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков" (приказ №44), куда был включен новый код "проведение азартных игр", предусматривающий размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон.

Он писал, что до 1 января 2020 года субъекты РФ были обязаны привести свои правила землепользования и застройки в соответствие с новым классификатором, однако в большинстве регионов этого не произошло. По его мнению, это могло привести к закрытию большинства букмекерских пунктов.

В письме Тарасенко указывает, что введение нового кода было вызвано необходимостью конкретизировать виды разрешенного использования земельных участков, на которых может осуществляться букмекерская деятельность, на которую указывали представители отрасли.

Она отмечает, что введение подвида "проведение азартных игр" под кодом 4.8.2 не влечет за собой приостановку деятельности букмекеров, которые ранее работали под более общим кодом "развлечения" (4.8), а лишь конкретизирует его. Тарасенко также указывает, что сам по себе классификатор не устанавливает вид разрешенного использования земельных участков - он определяется градостроительным регламентом.

"В настоящее время допускаются случаи, когда градостроительный регламент в части описания видов разрешенного использования земельных участков не соответствует классификатору", - указывает она, добавляя, что срок приведения регламентов в соответствие с классификатором продлен до 1 января 2021 года.