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Минэкономразвития развеяло опасения Титова за судьбу букмекеров
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РИА Новости

Минэкономразвития развеяло опасения Титова за судьбу букмекеров

04:05 17.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБукмекерский клуб
Букмекерский клуб
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Букмекерский клуб. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минэкономразвития России ответило на письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в котором он выражал опасения, что страна с 1 января 2020 года может остаться без букмекеров, развеяв его опасения. Копия письма за подписью замминистра Оксаны Тарасенко есть в распоряжении РИА Новости.
Опасения Титова были связаны с приказом МЭР от февраля 2019 года "О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков" (приказ №44), куда был включен новый код "проведение азартных игр", предусматривающий размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон.
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Он писал, что до 1 января 2020 года субъекты РФ были обязаны привести свои правила землепользования и застройки в соответствие с новым классификатором, однако в большинстве регионов этого не произошло. По его мнению, это могло привести к закрытию большинства букмекерских пунктов.
В письме Тарасенко указывает, что введение нового кода было вызвано необходимостью конкретизировать виды разрешенного использования земельных участков, на которых может осуществляться букмекерская деятельность, на которую указывали представители отрасли.
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Она отмечает, что введение подвида "проведение азартных игр" под кодом 4.8.2 не влечет за собой приостановку деятельности букмекеров, которые ранее работали под более общим кодом "развлечения" (4.8), а лишь конкретизирует его. Тарасенко также указывает, что сам по себе классификатор не устанавливает вид разрешенного использования земельных участков - он определяется градостроительным регламентом.
"В настоящее время допускаются случаи, когда градостроительный регламент в части описания видов разрешенного использования земельных участков не соответствует классификатору", - указывает она, добавляя, что срок приведения регламентов в соответствие с классификатором продлен до 1 января 2021 года.
"По мнению Минэкономразвития России, принятие приказа №44 не влечет возникновения указанных в обращении последствий в виде прекращения деятельности букмекерских контор", - заключает Тарасенко.
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Игра на миллион: как работают букмекерыО том, как зарабатывают профессиональные спорщики, рассказали в эфире радио Sputnik президент букмекерской компании "Бинго-Бум" Константин Макаров и директор по продуктам категории "ставки" в Rambler Group Алексей Ткачук.
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Борис ТитовМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияЭкономика
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