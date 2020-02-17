Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T05:01+0300
https://ria.ru/20200217/1564854286.html
В Китае общее число жертв коронавируса выросло до 1 770 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564774765_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d3fd12d97f5a56501fb0251939e669ca.jpg
РИА Новости

В Китае общее число жертв коронавируса выросло до 1 770 человек

04:02 17.02.2020 (обновлено: 05:01 17.02.2020)
4158
© REUTERS / China Daily Дезинфекция улицы в Пекине
Дезинфекция улицы в Пекине
© REUTERS / China Daily
Дезинфекция улицы в Пекине
ПЕКИН, 17 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 70 844 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 934 человека (10 644 человека находятся в тяжелом состоянии), 10 844 человека выписаны из больниц и 1 770 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
За прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 2 048 подтвержденных случаев заражения, зарегистрированы 105 летальных исходов (100 в провинции Хубэй, три в Хэнани и два в Гуандуне), выписались 1 563 выздоровевших пациента.
В настоящее время зарегистрированы еще 7 264 случая с подозрением на новый тип коронавируса, 150 539 человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
04:48
Южная Корея подтвердила 30-й случай заражения коронавирусом
В Хубэе – очаге эпидемии, за прошедшие сутки выявили 1 933 новых случая заражения (из них 1 690 в Ухане), из больниц были выписаны 1 016 человек (543 – в Ухане). С начала эпидемии в провинции заразились 58 182 человека.
Отдельно в Гонконге выявлены 57 заражений (из них один человек скончался, двое выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (пять из них уже выписаны), на Тайване заразились 20 человек (из них один скончался и двое выздоровели).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.  За пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Вчера, 18:09
Возможный препарат от коронавируса запустили в производство в КНР
104513
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаХубэйКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Вид на Шанхай
Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Самолет авиакомпании NordWind Airlines
В Москве сел рейс Nordwind Airlines Уфа — Пхукет
Мюнхенская конференция по безопасности
Драма в Мюнхене: "Глобальный порядок во главе с США — окончен"
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Самолёт Nordwind Airlines Уфа — Пхукет неожиданно полетел через Москву
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
В Китае число жертв коронавируса выросло до 1665 человек
Персонал в защитных костюмах у круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
На Diamond Princess выявили заражение коронавирусом у 40 американцев
Сотрудник полиции
В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
Авиалайнер Boeing 737 Max во время демонстрационного полета на авиасалоне Фарнборо-2016
Крутое пике: Boeing не смогла продать ни одного самолета
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Южная Корея подтвердила 30-й случай заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Ингушетии один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:09В Приморье призвали наказать протоиерея за слова о гражданских женах
08:00Константин Малофеев: проблему демографии решит рост религиозности
07:59Посольство: россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет
07:55В Малайзии не выявили коронавирус у шестерых человек с судна Westerdam
07:51В Москве прокомментировали первое место в рейтинге по качеству жизни
07:47ВРНС: работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам
07:39В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
07:32В Гонконге вооруженная банда похитила 600 рулонов туалетной бумаги
07:28МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в понедельник
07:24Сенатор заявила о трудностях угольных портов ДФО из-за коронавируса
07:20Исследование: банки нарастили рефинансирование потребкредитов на 12%
07:18В штате Миссисипи объявлен режим ЧС из-за наводнения
07:10В столице Тувы и 11 районах республики сняли карантин по гриппу и ОРВИ
07:07В Благовещенске "минирование" детских садов оказалось ложным
07:01Лавров прокомментировал пути преодоления конфликта между США и Ираном
06:58В МЧС сообщили причину посадки в Москве рейса Уфа — Пхукет
06:49Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку
06:44В Хабаровском крае потушили пожар в здании на железнодорожной станции
Лента новостейМолния