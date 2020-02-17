В Китае общее число жертв коронавируса выросло до 1 770 человек

ПЕКИН, 17 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 70 844 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 934 человека (10 644 человека находятся в тяжелом состоянии), 10 844 человека выписаны из больниц и 1 770 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

За прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 2 048 подтвержденных случаев заражения, зарегистрированы 105 летальных исходов (100 в провинции Хубэй, три в Хэнани и два в Гуандуне), выписались 1 563 выздоровевших пациента.

В настоящее время зарегистрированы еще 7 264 случая с подозрением на новый тип коронавируса, 150 539 человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

Хубэе – очаге эпидемии, за прошедшие сутки выявили 1 933 новых случая заражения (из них 1 690 в Ухане), из больниц были выписаны 1 016 человек (543 – в Ухане). С начала эпидемии в провинции заразились 58 182 человека.

Отдельно в Гонконге выявлены 57 заражений (из них один человек скончался, двое выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (пять из них уже выписаны), на Тайване заразились 20 человек (из них один скончался и двое выздоровели).