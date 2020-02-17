НАСА не подтвердило, что Морган установит рекорд по количеству выходов

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американские астронавты, которые в апреле совершат выход в открытый космос с борта Международной космической станции ( Американские астронавты, которые в апреле совершат выход в открытый космос с борта Международной космической станции ( МКС ), еще не определены, сообщил РИА Новости представитель НАСА

Ранее НАСА сообщило, что следующий выход американских астронавтов намечается в апреле. Позже российский космонавт Александр Скворцов заявил, что американец Эндрю Морган , летающий на МКС, может установить рекорд, совершив восьмой выход за один полёт (он уже выполнил семь выходов).

По словам представителя НАСА, астронавты на выход, который состоится в ходе пересменки экипажей МКС в апреле для дооснащения европейского модуля Columbus, еще не назначены.

В настоящее время на борту МКС работают россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Планируется, что 9 апреля к ним прилетят россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американец Кристофер Кэссиди. Скрипочка, Морган и Меир возвратятся на Землю 17 апреля.