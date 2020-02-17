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Метеоролог рассказал об изменении температуры в Антарктиде
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РИА Новости

Метеоролог рассказал об изменении температуры в Антарктиде

03:50 17.02.2020
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© РИА Новости / В. ЧистяковКолония императорпских пингвинов в Антарктиде
Колония императорпских пингвинов в Антарктиде
© РИА Новости / В. Чистяков
Колония императорпских пингвинов в Антарктиде. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Температура в Антарктиде после рекордно высоких уровней начала возвращаться к норме, сообщил РИА Новости экс-глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио Маурисио Николас Лауриси.
"В течение (последней) недели самая высокая температура была зафиксирована 6 и 9 февраля, начиная с 10 февраля ситуация начала нормализовываться, и сейчас температура более-менее соответствует норме. Волна высоких температур прошла", - сказал собеседник.
Шестого февраля на научно-исследовательской станции "Эсперанса", расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, был зарегистрирован новый исторический (с 1961 года) температурный рекорд -18,3 градуса выше нуля. Это значение превосходит предыдущий рекорд в 17,5 градуса, зафиксированный 24 марта 2015 года.
Синоптики из Бразилии утверждают, что рекордные 20,75 градуса были зафиксированы 9 февраля на острове Симор, расположенном к востоку от северной оконечности Антарктического полуострова. Это превышает температуру в 19,8 градуса, до которой в январе 1982 года разогрелся воздух на острове Сигню в составе Южных Оркнейских островов.
Однако аргентинские метеорологи, поставили под сомнение наблюдения своих коллег. По словам Лауриси, термометр поднимался в тот день лишь до 15,5 градуса.
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Земля - РИА НаукаАргентинаАнтарктидаВ мире
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