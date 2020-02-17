Метеоролог рассказал об изменении температуры в Антарктиде

"В течение (последней) недели самая высокая температура была зафиксирована 6 и 9 февраля, начиная с 10 февраля ситуация начала нормализовываться, и сейчас температура более-менее соответствует норме. Волна высоких температур прошла", - сказал собеседник.

Шестого февраля на научно-исследовательской станции "Эсперанса", расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, был зарегистрирован новый исторический (с 1961 года) температурный рекорд -18,3 градуса выше нуля. Это значение превосходит предыдущий рекорд в 17,5 градуса, зафиксированный 24 марта 2015 года.

Однако аргентинские метеорологи, поставили под сомнение наблюдения своих коллег. По словам Лауриси, термометр поднимался в тот день лишь до 15,5 градуса.