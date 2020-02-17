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Самолёт Nordwind Airlines Уфа — Пхукет неожиданно полетел через Москву
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РИА Новости

Самолёт Nordwind Airlines Уфа — Пхукет неожиданно полетел через Москву

03:44 17.02.2020 (обновлено: 07:00 17.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 фев - РИА Новости. Самолёт Уфа - Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines был перенаправлен в Москву и приземлится в "Шереметьево" в 5.00, сообщили РИА Новости в аэропорту Уфы.
Boeing 777 вылетел из Уфы прямым рейсом в Пхукет (Таиланд) в 02.01 (00.01 мск). По данным сервиса Flightradar24, самолет после взлета долго кружил у аэропорта Уфы, после чего направился на запад.
"В настоящее время рейс совершает перелёт в аэропорт "Шереметьево". Ориентировочное время прибытия – 07.00 по уфимскому времени (05.00 мск)", - сказала собеседница агентства.
О причинах такого решения компания аэропорт не уведомила, добавила она.
В онлайн-табло "Шереметьево" говорится, что борт сядет в терминале E в 5.00 утра - это будет промежуточная посадка, затем самолет отправится на Пхукет. В онлайн-табло уфимского также значится, что после Москвы самолет полетит на Пхукет.
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
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Пхукет (остров)Boeing 777Nordwind AirlinesМоскваУфаШереметьево (аэропорт)Происшествия
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