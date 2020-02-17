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СМИ: ростовский таксист изнасиловал пассажирку и скрылся
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РИА Новости

СМИ: ростовский таксист изнасиловал пассажирку и скрылся

03:35 17.02.2020 (обновлено: 07:36 17.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСветовой короб на крыше автомобиля такси
Световой короб на крыше автомобиля такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку, после чего скрылся, пишет портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Инцидент произошел в Советском районе областного центра. В отделение полиции обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, она, воспользовавшись сервисом "Яндекс.Такси", села в приехавший автомобиль и в пути подверглась насилию.
Знак такси на автомобиле
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В настоящее время находившегося за рулем мужчину, а также автомобиль — белый Skoda Rapid — разыскивает полиция.
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