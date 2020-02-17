СМИ: ростовский таксист изнасиловал пассажирку и скрылся

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку, после чего скрылся, пишет портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Инцидент произошел в Советском районе областного центра. В отделение полиции обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, она, воспользовавшись сервисом "Яндекс.Такси", села в приехавший автомобиль и в пути подверглась насилию.
В настоящее время находившегося за рулем мужчину, а также автомобиль — белый Skoda Rapid — разыскивает полиция.