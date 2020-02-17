В Москве расширили зону платной парковки

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Платная парковка появилась еще на 80 улицах Москвы на территории 16 районов столицы, также на некоторых улицах в центре поменялись парковочные тарифы.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", с понедельника на 80 столичных улицах появятся платные парковочные места. Это улицы, где местным жителям не хватает мест для парковки, где находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов: торговые и культурные центры, станции метро, привокзальные площади и транспортно–пересадочные узлы. Изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей и согласованы с муниципальными органами власти.
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Новые платные парковочные места появятся в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.
Помимо этого, на некоторых улицах, в основном в центре, изменились парковочные тарифы — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Например, на улицах Верхняя Красносельская и Гаврикова ранее был установлен тариф 60 рублей в час, теперь — 40 рублей в час. Также изменения произошли на улицах, где граничили высокий и низкий тарифы, например, 200 рублей в час против 60 рублей.
За пределами Третьего транспортного кольца цена на парковку не поменялась. Порядок оплаты парковки также не изменился: оплатить парковку необходимо в течение пяти минут после паркования.
Ранее АМПП провели работы на каждой улице, где планировались изменения: установили дорожные знаки, информационные щиты с номером парковочной зоны и тарифом, а также паркоматы для оплаты.
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