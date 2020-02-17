В Москве расширили зону платной парковки

Помимо этого, на некоторых улицах, в основном в центре, изменились парковочные тарифы — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Например, на улицах Верхняя Красносельская и Гаврикова ранее был установлен тариф 60 рублей в час, теперь — 40 рублей в час. Также изменения произошли на улицах, где граничили высокий и низкий тарифы, например, 200 рублей в час против 60 рублей.