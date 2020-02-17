Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T03:03+0300
https://ria.ru/20200217/1564853921.html
В Москве за обман иностранной компании задержали уроженца Коми
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:105:2561:1545_1036x0_80_0_0_a1d90d9124bb62694e85ac4f3fb512da.jpg
РИА Новости

В Москве за обман иностранной компании задержали уроженца Коми

03:03 17.02.2020
945
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве и доставили во Владивосток уроженца Коми, обвиняемого в мошенничестве с продажей иностранной компании судового топлива на 79,5 миллиона рублей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"Установлено, что обвиняемый, находясь на территории Владивостока, посредством электронного документооборота заключил контракт от лица иностранной коммерческой организации, к которой не имел никакого отношения, с генеральным директором другой иностранной компании на поставку нефтепродуктов – судового топлива ... Злоумышленник получил предоплату в размере 79,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Топливо заказчику поставлено не было. Получив деньги, фигурант скрылся в Москве, где на эти средства купил на имя супруги квартиру, парковочное место и автомобиль премиум-класса. Мужчину задержали в Москве и доставили во Владивосток.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Фигуранту предъявили обвинение, он арестован. На имущество 53-летнего уроженца республики Коми наложен арест.
Наручники
9 января, 03:43
В Приморье будут судить банду налетчиков на кредитные офисы
1431000
Обсудить 0
Республика КомиУМВД РФ по Приморскому краюМоскваВладивостокПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады
Сирийские военные в провинции Алеппо
СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо
Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019
Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019
Вид на проспект Октября в Уфе.
Названы самые криминально опасные города для ресторанов и магазинов
Допрос рыбака задержанного украинского браконьерского судна
Команда задержанного в Азовском море судна из Украины признала вину
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Самолёт Nordwind Airlines Уфа — Пхукет неожиданно полетел через Москву
Кадр из сериала Заточенные кепки
Актер из "Острых козырьков" рассказал о съемках шестого сезона
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Световой короб на крыше автомобиля такси
СМИ: ростовский таксист изнасиловал пассажирку и скрылся
Врач скорой медицинской помощи
На северо-востоке Москвы двое рабочих сорвались с мачты связи
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
СК назвал мотив убийства семейной пары в Калининграде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Ингушетии один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:09В Приморье призвали наказать протоиерея за слова о гражданских женах
08:00Константин Малофеев: проблему демографии решит рост религиозности
07:59Посольство: россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет
07:55В Малайзии не выявили коронавирус у шестерых человек с судна Westerdam
07:51В Москве прокомментировали первое место в рейтинге по качеству жизни
07:47ВРНС: работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам
07:39В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
07:32В Гонконге вооруженная банда похитила 600 рулонов туалетной бумаги
07:28МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в понедельник
07:24Сенатор заявила о трудностях угольных портов ДФО из-за коронавируса
07:20Исследование: банки нарастили рефинансирование потребкредитов на 12%
07:18В штате Миссисипи объявлен режим ЧС из-за наводнения
07:10В столице Тувы и 11 районах республики сняли карантин по гриппу и ОРВИ
07:07В Благовещенске "минирование" детских садов оказалось ложным
07:01Лавров прокомментировал пути преодоления конфликта между США и Ираном
06:58В МЧС сообщили причину посадки в Москве рейса Уфа — Пхукет
06:49Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку
06:44В Хабаровском крае потушили пожар в здании на железнодорожной станции
Лента новостейМолния