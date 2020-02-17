В Москве за обман иностранной компании задержали уроженца Коми

"Установлено, что обвиняемый, находясь на территории Владивостока, посредством электронного документооборота заключил контракт от лица иностранной коммерческой организации, к которой не имел никакого отношения, с генеральным директором другой иностранной компании на поставку нефтепродуктов – судового топлива ... Злоумышленник получил предоплату в размере 79,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Топливо заказчику поставлено не было. Получив деньги, фигурант скрылся в Москве, где на эти средства купил на имя супруги квартиру, парковочное место и автомобиль премиум-класса. Мужчину задержали в Москве и доставили во Владивосток.