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https://ria.ru/20200217/1564853859.html
В Армении стартует агитация перед конституционным референдумом
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РИА Новости

В Армении стартует агитация перед конституционным референдумом

02:59 17.02.2020
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© РИА Новости / Алина Старостина / Перейти в фотобанкВид на город Ереван. Архивное фото
Вид на город Ереван. Архивное фото
© РИА Новости / Алина Старостина
Перейти в фотобанк
Вид на город Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 фев – РИА Новости. Агитационная кампания в связи с референдумом о внесении изменений в конституцию Армении стартует в понедельник.
Общенародное голосование пройдет 5 апреля.
Проект поправок в Основной закон был разработан правящей фракцией "Мой шаг". Он предусматривает прекращение полномочий председателя и членов Конституционного суда, назначенных до реформы конституции в 2015 году. Под планируемые изменения не подпали только двое из девяти судей КС. Остальные семеро, в том числе председатель Грайр Товмасян, стали членами Конституционного суда в соответствии с положениями Конституции в редакции 1995 и 2005 годов.
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В отличие от парламентских выборов, на которых порог явки отсутствует, вынесенный на референдум акт будет принят, если за него проголосует как минимум четверть имеющих право голоса граждан или примерно 645 тысяч человек.

Причины референдума и аргументы властей

Конституционный суд Армении оказался в центре внимания в октябре 2019 года. Тогда власти страны потребовали отставки председателя суда Грайра Товмасяна. В частности, по предложению правящей фракции "Мой шаг" парламент решил обратиться к судьям КС с предложением объявить импичмент Товмасяну. Во фракции сочли, что он и двое других судей не имели права участвовать в рассмотрении иска бывшего президента Роберта Кочаряна из-за их возможного пристрастного отношения к делу. КС отказался рассматривать это обращение.
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На этом проблемы председателя Конституционного суда не закончились. Он стал фигурантом уголовного дела. Специальная следственная служба обвиняет его по статье "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия". Эпизод относится к периоду с 2010 по 2014 годы, когда Товмасян занимал пост министра юстиции, и касается махинаций с недвижимостью. Сам глава КС считает заведенное против него дело политическим.
В конце 2019 года власти предприняли еще одну попытку сменить состав высшего судебного органа. В частности, парламент принял в декабре закон, сохраняющий за ушедшими досрочно в отставку судьями КС зарплату до истечения предельного возраста службы, а также полагающуюся им пенсию. Оппозиция сочла закон лишенным правовых оснований и политически мотивированным. Пока никто из судей этой возможностью не воспользовался.
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Разработавшая проект конституционных реформ фракция "Мой шаг" заявляет, что ее цель – "преодоление кризиса доверия" к КС. Авторы документа указывают на неравенство между судьями, мотивируя это тем, что, согласно конституционным реформам пятилетней давности, судьи избираются сроком на 12 лет, а в соответствии положениями конституций 1995 и 2005 годов судьи и члены КС могли занимать свои должности до достижения 70 и 65 лет соответственно. Следовательно, утверждают разработчики проекта реформ, один член КС может занимать должность 33 года (с 1996 по 2029 годы), а другой – всего 12 лет.

Агиткампания "за" и "против"

Армянское законодательство предусматривает формирование инициативных групп сторонников и противников выносимых на референдум вопросов. Эти группы могут воспользоваться публичными средствами осуществления агитации, в частности, бесплатным и платным эфирным временем Общественного телевидения и Общественного радио, правом на размещение на внешних рекламных щитах агитационных плакатов
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Штаб, который займется агитацией в пользу конституционных реформ, возглавит министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян. Об этом он сам заявил на своей странице в Facebook.
Инициативную группу противников конституционных изменений, согласно закону, могут сформировать депутаты парламента, проголосовавшие против проведения референдума или воздержавшиеся в ходе голосования депутаты. Против вынесения вопроса на референдум проголосовала фракция "Светлая Армения", воздержалась - фракция "Процветающая Армения". Оба объединения уже заявили, что участвовать в процессах, связанных с референдумом, не будут.
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По словам лидера фракции "Светлая Армения" Эдмона Марукяна, "весь этот процесс абсолютно противозаконный и антиконституционный", и они "не видят себя ни в каком лагере". Депутат от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян назвала процесс "уязвимым с правовой точки зрения", добавив, что партия участвовать в нем не будет. По ее словам, с самого начала власти перевели вопрос с правовой в исключительно политическую плоскость, "превратив проблему в разрушительное "черно-белое" противостояние".
На этом фоне инициативную группу "Нет" готовятся сформировать юристы и правозащитники, изначально выступившие против референдума. В частности, глава правозащитной организации "Правовой путь", бывший замминистра юстиции страны Рубен Меликян заявил РИА Новости, что, официально сформировав группу, хотят предоставить площадку политическим и общественным силам, а также обеспечить контроль за ходом голосования посредством членов избиркомов и доверенных лиц. Заявку для регистрации группы можно подать в ЦИК уже 18 февраля.

Международная реакция

Ряд европейских организаций уже выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Конституционного суда. В частности, содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу в Армении Андрей Ширчель и Киммо Кильюнен предостерегли политических игроков от давлений на судебную систему.
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Позднее содокладчики призвали армянские власти запросить мнение Венецианской комиссии по проекту внесения изменений в Конституцию. По их мнению, "предлагаемые изменения могут иметь долгосрочные последствия для функционирования конституционных институтов".
Глава Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио ранее заявил, что обеспокоен открытым конфликтом между правительством и парламентом Армении с одной стороны, и Конституционным судом – с другой. В своем заявлении он напомнил, что в демократической стране все госучреждения и должностные лица должны уважать как свои прерогативы, так и права других институтов. По мнению Букиккио, в противном случае функционирование госинститутов будет скомпрометировано, а демократический, гражданский и экономический прогресс общества окажется под угрозой.
Заявление распространила также наиболее влиятельная и крупнейшая политическая партия Европы - Европейская народная партия (ЕНП), подчеркнув, что "обеспокоена поспешной процедурой инициирования изменений в конституцию Армении". В ЕНП также призвали армянские власти как можно скорее запросить и рассмотреть мнение Венецианской комиссии. Партия включает в себя 73 коллективных члена и национальные партии из порядка 40 европейских стран. Президент ЕНП - бывший глава Евросовета Дональд Туск.
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Грайр ТовмасянКонституционный суд АрменииРоберт КочарянПроцветающая АрменияАрменияВ мире
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