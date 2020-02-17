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В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей
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РИА Новости

В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей

02:39 17.02.2020
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© РИА Новости / Мирослав ЛужецкийСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Мирослав Лужецкий
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вооруженные люди убили 22 деревенских жителя, в том числе 14 детей, в южной части Камеруна, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ООН.
Нападение произошло в пятницу. Этот район преимущественно англоязычный, вся остальная часть Камеруна говорит на французском языке. Камерунская оппозиция обвинила армию в организации "бойни".
"В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.
Он добавил, что неизвестные убили девять детей, которым было меньше пяти лет, беременную мать и двух женщин, которые несли своих детей.
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На юге Камеруна существует непризнанное образование "Амбазония", на территории которого живет преимущественно англоязычное население. Южный Камерун ранее был территорией под управлением Британии. В 1961 году он получил независимость и объединился с франкоязычной Республикой Камерун. С 1990-х годов власть в регионе оказалась в руках сепаратистов. В октябре 2017 году сепаратисты объявили о независимости территории под названием "Федеральная Республика Амбазония" и сформировали временное правительство в изгнании, которое возглавил Сисику Джулиус Аюк Табе. Центральное правительство страны заявило, что декларация сепаратистов не имеет юридических оснований. В ноябре 2017 года президент Камеруна Поль Бийя объявил войну против "Амбазонии". В первой половине сентября минувшего года лидер Камеруна объявил о проведении национального диалога, чтобы урегулировать кризис в неспокойных районах.
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