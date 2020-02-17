"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака

"Эти облака цвета электрик можно увидеть, только когда солнце опускается за земной горизонт и освещает их", — поясняет НАСА.

Серебристые облака образуются в мезосфере Земли на высоте примерно 76-85 километров, их можно увидеть в глубокие летние сумерки в широтах между 50 и 70 градусов северной и южной широты.