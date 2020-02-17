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"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака
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РИА Новости

"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака

02:26 17.02.2020
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© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля
© Depositphotos / dynamicfoto
Планета Земля. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. НАСА опубликовало в инстаграме фотографию серебристых облаков, сделанную с орбиты. В комментарии к снимку представители агентства написали, что это "открытка с края космоса".
"Эти облака цвета электрик можно увидеть, только когда солнце опускается за земной горизонт и освещает их", — поясняет НАСА.
Агентство добавляет, что эту фотографию сняли с МКС на высоте 269 миль (почти 433 километра) над южной частью Тихого океана. Подчеркивается, что серебристые облака, или "ночные светящиеся облака", — самые высокие в атмосфере нашей планеты.
Серебристые облака образуются в мезосфере Земли на высоте примерно 76-85 километров, их можно увидеть в глубокие летние сумерки в широтах между 50 и 70 градусов северной и южной широты.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
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