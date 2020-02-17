В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек

Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани

Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Число зараженных новым типом Число зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 58 тысяч, за сутки зарегистрированы 100 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Всего от коронавируса в провинции скончались 1 696 человек.

Количество выздоровевших увеличилось на 1016 человек, всего в провинции выписаны из больниц 6 639 человек.

Для сравнения, неделю назад на 91 погибшего за сутки приходились только 356 излечившихся.