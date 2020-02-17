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Религия и мировоззрение
2020-02-17T01:35+0300
https://ria.ru/20200217/1564853354.html
Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
https://cdn23.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_0:250:3072:1977_1036x0_80_0_0_12502133f7b42480b85ba11730d20483.jpg
РИА Новости

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

01:35 17.02.2020
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© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Emrah Gurel
Патриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
АФИНЫ, 17 фев – РИА Новости. Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
Феофил III во время ноябрьского визита в Москву предложил предстоятелям всех поместных церквей собраться в Аммане для решения проблемы раскола православного мира. Встречу планируется провести в конце февраля, СМИ пишут о 25-26 февраля. Предстоятели Константинопольской, Элладской, Александрийской, Кипрской и Албанской церквей заявили, что в Амман не поедут. По их мнению, созывать такие встречи может только константинопольский патриарх.
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Делегация Иерусалимского патриархата посетила Стамбул в субботу. На их встрече с константинопольским патриархом присутствовали также члены синода и митрополит Адрианопольский Амфилохий.
"Представители Иерусалимской патриархии ознакомили патриарха и иерархов синода с инициативой своего патриарха созвать встречу православных предстоятелей в Аммане, по этой теме состоялась длительная беседа", - говорится в сообщении.
"Вселенский патриархат решительно подтвердил свою уже известную позицию по этой некомпетентной инициативе церкви Сиона, представители которой передали свои взгляды и дали разъяснения, а также передали братское приветствие и памятный подарок блаженного патриарха (Феофила) и письмо Вселенскому патриарху", - сообщает Фанар.
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Со своей стороны Иерусалимская церковь сообщила, что высокопоставленная делегация была направлена Феофилом III, чтобы объяснить важность собрания, которое планируется провести в Аммане при участии предстоятелей подавляющего большинства церквей, чтобы обсудить православное единство и укрепить межправославный диалог.
"Делегация заверила вселенского патриарха Варфоломея во время двухчасовой встречи, состоявшейся в присутствии членов синода, в том, что братское собрание в Аммане представляет собой не официальный синаксис, а скорее семейное собрание православных приматов с целью диалога", - говорится в сообщении.
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Делегация передала письмо Феофила III, в котором он приглашает Варфоломея в Амман и указывает на искренность в соблюдении канонов церкви и уважении признанного старшинства константинопольского патриарха, говорится в сообщении.
В 2018 году по инициативе президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениеКонстантинопольская православная церковьВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Феофил III (Патриарх Иерусалимский)В мире
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