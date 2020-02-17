Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

АФИНЫ, 17 фев – РИА Новости. Константинопольский патриарха Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.

Феофил III во время ноябрьского визита в Москву предложил предстоятелям всех поместных церквей собраться в Аммане для решения проблемы раскола православного мира. Встречу планируется провести в конце февраля, СМИ пишут о 25-26 февраля. Предстоятели Константинопольской, Элладской, Александрийской, Кипрской и Албанской церквей заявили, что в Амман не поедут. По их мнению, созывать такие встречи может только константинопольский патриарх.

Делегация Иерусалимского патриархата посетила Стамбул в субботу. На их встрече с константинопольским патриархом присутствовали также члены синода и митрополит Адрианопольский Амфилохий.

"Представители Иерусалимской патриархии ознакомили патриарха и иерархов синода с инициативой своего патриарха созвать встречу православных предстоятелей в Аммане, по этой теме состоялась длительная беседа", - говорится в сообщении.

"Вселенский патриархат решительно подтвердил свою уже известную позицию по этой некомпетентной инициативе церкви Сиона, представители которой передали свои взгляды и дали разъяснения, а также передали братское приветствие и памятный подарок блаженного патриарха (Феофила) и письмо Вселенскому патриарху", - сообщает Фанар.

Со своей стороны Иерусалимская церковь сообщила, что высокопоставленная делегация была направлена Феофилом III, чтобы объяснить важность собрания, которое планируется провести в Аммане при участии предстоятелей подавляющего большинства церквей, чтобы обсудить православное единство и укрепить межправославный диалог.

"Делегация заверила вселенского патриарха Варфоломея во время двухчасовой встречи, состоявшейся в присутствии членов синода, в том, что братское собрание в Аммане представляет собой не официальный синаксис, а скорее семейное собрание православных приматов с целью диалога", - говорится в сообщении.

Делегация передала письмо Феофила III, в котором он приглашает Варфоломея в Амман и указывает на искренность в соблюдении канонов церкви и уважении признанного старшинства константинопольского патриарха, говорится в сообщении.