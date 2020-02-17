Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"

Артистка также показала фотографию, которая ввела в заблуждение авторов статей о ее внешности. На третьем снимке в ее посте Семенович от смеха прижала подбородок к шее, из-за чего образовался ложный тройной подбородок, однако некоторые посчитали, что это перманентное явление.

"Мои дорогие журналисты , я понимаю вас, я сама начинала с журналистики и всем нужна сенсация. Но есть нормы приличия, и как прекрасно, что в наше время есть инстаграм, и я могу с вами поспорить. Вы пишете, что у меня тройной подбородок и огромное пузо. Я все понимаю , я не модель от Армани, но я нормальная, здоровая и красивая женщина", — написала певица.