Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Певица Анна Семенович оценила сообщения некоторых СМИ о якобы запущенной внешности из-за одной фотографии.
Ранее некоторые средства массовой информации утверждали, что у артистки появились "тройной подбородок" и "огромное пузо", и внешний вид певицы якобы "шокировал народ". О соответствующих публикациях свидетельствуют скриншоты, которые Семенович показала в своем инстаграме.
Артистка также показала фотографию, которая ввела в заблуждение авторов статей о ее внешности. На третьем снимке в ее посте Семенович от смеха прижала подбородок к шее, из-за чего образовался ложный тройной подбородок, однако некоторые посчитали, что это перманентное явление.
"Мои дорогие журналисты , я понимаю вас, я сама начинала с журналистики и всем нужна сенсация. Но есть нормы приличия, и как прекрасно, что в наше время есть инстаграм, и я могу с вами поспорить. Вы пишете, что у меня тройной подбородок и огромное пузо. Я все понимаю , я не модель от Армани, но я нормальная, здоровая и красивая женщина", — написала певица.
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В доказательство этого в той же публикации артистка показала видео, где "без фильтров" видно, как она выглядит на самом деле.
Семенович подчеркнула, что никого "не осуждает", но хочет понять, есть ли "душа, человечность и божий свет" в людях, которые пишут про нее подобные статьи.
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