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В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
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РИА Новости

В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП

00:56 17.02.2020
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© AP Photo / John BompengoКиншаса
Киншаса
© AP Photo / John Bompengo
Киншаса. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. По предварительным данным, пятнадцать человек погибли и по меньшей мере 40 пострадали в результате крупного ДТП в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе, сообщает радиостанция Radio Okapi со ссылкой на минздрав.
Авария произошла в воскресенье недалеко от Университета Киншасы. Водитель грузовика, груженного камнем, потерял управление и врезался в другие машины и мотоциклы, сбил несколько пешеходов.
Футбольный мяч
12 мая 2014, 02:53
Беспорядки во время футбольного матча в Конго унесли жизни 15 человекБеспорядки, вспыхнувшие в столице Демократической Республики Конго во время футбольного матча между двумя конголезскими командами, привели к гибели 15 человек, еще 21 оказался в больнице, сообщает в ночь на понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
Министр здравоохранения ДРК Этени Лонгондо заявил, что 14 погибших в результате аварии были помещены в морг центра "Университетские клиники Киншасы". Он прибыл в медцентр, где посетил некоторых пострадавших - около 40 человек.
Радио отмечает, что данные даются без учета пациентов других клиник. В клинике Мубила находятся 16 человек, получивших серьезные травмы, а один человек скончался.
Агентство Франс Пресс указывает со ссылкой на источники, что причиной аварии стала неисправность в тормозах грузовика. На месте ДТП сотрудники сервиса AFPTV увидели примерно пять-шесть разбитых транспортных средств, в том числе два микроавтобуса и три машины.
Портал Actualite добавляет, что авария произошла на одной из самых опасных дорог города. Спасатели столкнулись с большими трудностями, когда пытались помочь пострадавшим и извлечь их из сильно поврежденных машин. Движение на этом участке дороги было прекращено в момент аварии - примерно в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
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Киншаса (город)Демократическая Республика КонгоПроисшествияВ мире
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