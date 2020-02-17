В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП

Беспорядки во время футбольного матча в Конго унесли жизни 15 человек Беспорядки, вспыхнувшие в столице Демократической Республики Конго во время футбольного матча между двумя конголезскими командами, привели к гибели 15 человек, еще 21 оказался в больнице, сообщает в ночь на понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.