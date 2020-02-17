В Карелии автобус с туристами съехал в кювет

"По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В салоне автобуса находились 19 пассажиров. В настоящее время медики осматривают пассажиров автобуса. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.