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В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
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РИА Новости

В Карелии автобус с туристами съехал в кювет

00:48 17.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Автобус с 19 пассажирами съехал в кювет в Карелии, их осматривают медики, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает региональное ГИБДД.
ДТП с участием автобуса Scania произошло в воскресенье в 21.30 на 319-м километре автодороги "Сортавала" в Питкярантском районе.
"По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В салоне автобуса находились 19 пассажиров. В настоящее время медики осматривают пассажиров автобуса. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД.
В экстренных службах РИА Новости уточнили, что в автобусе находились российские туристы, направлявшиеся из Петрозаводска в Финляндию. В результате ДТП трасса не перекрывалась, розлива топлива не было.
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Питкярантский районРеспублика КарелияПроисшествия
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