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В Северной Македонии распустили парламент
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РИА Новости

В Северной Македонии распустили парламент

00:31 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСкопье
Скопье
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Скопье. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Председатель парламента Северной Македонии Талат Джафери подписал решение о проведении досрочных выборов 12 апреля, перед тем депутаты заксобрания проголосовали за самороспуск.
Правительство Северной Македонии во главе с Зораном Заевым 3 января планово ушло в отставку, чтобы уступить техническому кабмину право подготовить парламентские выборы в апреле. Переходный кабинет возглавил бывший вице-премьер и глава МВД Оливер Спасовски. В воскресенье депутаты Собрания (парламента) проголосовали за самороспуск.

"Навстречу досрочным парламентским выборам Собрание Республики Северная Македония во второй половине дня самораспустилось, затем Джафери в соответствии с законными сроками подписал решение о проведении выборов 12 апреля", - сообщило национальное агентство МИА.

Подписанный спикером документ направлен вечером Государственной избирательной комиссии для подготовки народного волеизъявления.
Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В настоящее время идет процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО, последним членом альянса, чей парламент должен утвердить документ, является Испания.
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