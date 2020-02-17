В Северной Македонии распустили парламент

БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Председатель парламента Северной Македонии Талат Джафери подписал решение о проведении досрочных выборов 12 апреля, перед тем депутаты заксобрания проголосовали за самороспуск.
Правительство Северной Македонии во главе с Зораном Заевым 3 января планово ушло в отставку, чтобы уступить техническому кабмину право подготовить парламентские выборы в апреле. Переходный кабинет возглавил бывший вице-премьер и глава МВД Оливер Спасовски. В воскресенье депутаты Собрания (парламента) проголосовали за самороспуск.
"Навстречу досрочным парламентским выборам Собрание Республики Северная Македония во второй половине дня самораспустилось, затем Джафери в соответствии с законными сроками подписал решение о проведении выборов 12 апреля", - сообщило национальное агентство МИА.
Подписанный спикером документ направлен вечером Государственной избирательной комиссии для подготовки народного волеизъявления.
Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В настоящее время идет процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО, последним членом альянса, чей парламент должен утвердить документ, является Испания.