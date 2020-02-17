В Северной Македонии распустили парламент

"Навстречу досрочным парламентским выборам Собрание Республики Северная Македония во второй половине дня самораспустилось, затем Джафери в соответствии с законными сроками подписал решение о проведении выборов 12 апреля", - сообщило национальное агентство МИА .

Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В настоящее время идет процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО, последним членом альянса, чей парламент должен утвердить документ, является Испания.