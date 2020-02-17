Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Произошел пожар в здании на территории железнодорожной станции в Солнечном районе Произошел пожар в здании на территории железнодорожной станции в Солнечном районе Хабаровского края , возгорание локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

"Семнадцатого февраля в 03.00 (хбр) (16.02 20.00 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение о возгорании на территории железнодорожной станции Амгунь Солнечного района. Возгорание произошло в отдельно стоящем железобетонном одноэтажном административном здании путевой части", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, горит крыша здания, огонь может распространиться на соседний гараж. Причина возгорания будет установлена в ходе проверки.

"В 05.22 (хбр) (22.22 мск) распространение огня удалось остановить, пожар локализован на площади 1200 квадратных метрах. Информация о пострадавших не поступала. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.