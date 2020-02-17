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Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
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РИА Новости

Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции

00:20 17.02.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Произошел пожар в здании на территории железнодорожной станции в Солнечном районе Хабаровского края, возгорание локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.
"Семнадцатого февраля в 03.00 (хбр) (16.02 20.00 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение о возгорании на территории железнодорожной станции Амгунь Солнечного района. Возгорание произошло в отдельно стоящем железобетонном одноэтажном административном здании путевой части", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, горит крыша здания, огонь может распространиться на соседний гараж. Причина возгорания будет установлена в ходе проверки.
"В 05.22 (хбр) (22.22 мск) распространение огня удалось остановить, пожар локализован на площади 1200 квадратных метрах. Информация о пострадавших не поступала. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время на месте продолжает работать личный состав пожарного поезда РЖД и трех краевых пожарных частей из ближайших населённых пунктов. Всего задействованы более 20 человек и 5 единиц техники.
Сотрудник пожарной охраны
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