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Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
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РИА Новости

Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией

00:10 17.02.2020
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© Flickr / José Luis Celada Euba Самолет Ан-30Б. Архивное фото
Самолет Ан-30Б. Архивное фото
© Flickr / José Luis Celada Euba
Самолет Ан-30Б. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские инспекторы выполнят наблюдательный полёт над Грецией с 17 по 21 февраля в рамках реализации международного Договора по открытому небу, а миссия США, Эстонии и Литвы - над Россией и Белоруссией, сообщается в газете российских Вооруженных сил "Красная звезда".
"Наблюдательный полёт над Грецией будет выполняться в период с 17 по 21 февраля с аэродрома открытого неба Неа-Анхиалос. Максимальная дальность полёта составит 1010 километров", - сообщил изданию начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Он отметил, что российский самолёт наблюдения Ан-30Б будет выполнять полёт по согласованному с греческой стороной маршруту, а иностранные специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
"Тем временем в эти же даты совместная миссия США, Эстонии и Литвы выполнит наблюдательный полёт с аэродрома Кубинка над территорией групп государств-участников – Республики Беларусь и Российской Федерации – на шведском самолёте наблюдения СААБ-340", - добавил Рыжков.
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По его словам, в ходе полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
Рыжков подчеркнул, что самолёт наблюдения СААБ-340 не предназначен для применения какого-либо оружия. Вся аппаратура наблюдения прошла международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.
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Договор по открытому небуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЭстонияБелоруссияРоссияСШАЛитваБезопасностьВ мире
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