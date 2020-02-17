Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией

Возможны любые провокации. Военный эксперт о желании США выйти из ДОН МИД РФ прокомментировал возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН). В эфире радио Sputnik военный обозреватель Юрий Котенок поделился своим мнением по этому вопросу, напомнив о масштабной передислокации американских военных и техники в Европу.