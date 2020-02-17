Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские инспекторы выполнят наблюдательный полёт над Грецией с 17 по 21 февраля в рамках реализации международного Договора по открытому небу, а миссия США, Эстонии и Литвы - над Россией и Белоруссией, сообщается в газете российских Вооруженных сил "Красная звезда".
"Наблюдательный полёт над Грецией будет выполняться в период с 17 по 21 февраля с аэродрома открытого неба Неа-Анхиалос. Максимальная дальность полёта составит 1010 километров", - сообщил изданию начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Он отметил, что российский самолёт наблюдения Ан-30Б будет выполнять полёт по согласованному с греческой стороной маршруту, а иностранные специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
По его словам, в ходе полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
Рыжков подчеркнул, что самолёт наблюдения СААБ-340 не предназначен для применения какого-либо оружия. Вся аппаратура наблюдения прошла международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.
17 января, 16:22Сказано в эфиреВозможны любые провокации. Военный эксперт о желании США выйти из ДОНМИД РФ прокомментировал возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН). В эфире радио Sputnik военный обозреватель Юрий Котенок поделился своим мнением по этому вопросу, напомнив о масштабной передислокации американских военных и техники в Европу.