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2020-02-17T08:00+0300
https://ria.ru/20200217/1564802099.html
Новый рейтинг регионов России определит лидеров по качеству жизни
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РИА Новости

Новый рейтинг регионов России определит лидеров по качеству жизни

08:00 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоДома городского округа Троицк в городе Москве
Дома городского округа Троицк в городе Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 17 фев РИА Новости. Россияне помогут местным властям сделать жизнь в своем регионе комфортнее и определить основные направления для улучшения социального благополучия граждан. На мнении конкретных людей будет основан рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ), который оценит усилия региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды.
"Рейтинг будет составляться исходя из уровня удовлетворенности граждан социальной средой жизни, начиная от качества соцподдержки, доступности образования вплоть до оценки доступности лекарств и личной безопасности. Большая часть показателей будет базироваться на опросах центра по изучению общественного мнения", – отметил в комментарии для РИА Новости заместитель генерального директора АСИ Александр Пироженко.
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По его словам, рейтинг позволит определить текущее положение дел в каждом из регионов, а также создать условия для системных улучшений качества жизни. Исследование будет опираться на показатели, на которые руководство регионов оказывает непосредственное или косвенное влияние.

"Задача рейтинга – не просто опросить население, что в реальности происходит в социальной сфере, в здравоохранении, в образовании и так далее, а создать инструмент для улучшения качества жизни, в том числе за счет появления профессиональных управленческих команд в социальной сфере, которые имеют опыт внедрения успешных решений", – подчеркнул Пироженко.

В течение ближайших месяцев окончательно решится вопрос, из каких показателей будет состоять итоговый документ, как их собирать и учитывать в общей оценке ситуации с качеством жизни в регионе. На данный момент известно, что в основу рейтинга лягут типовые жизненные ситуации, например приобретение продуктов питания или лекарств, устройство детей в детский сад и школу. В целом опрос охватит такие важные сферы жизни граждан, как образование, здравоохранение, социальная поддержка, личная безопасность и экология.
Уникальность рейтинга состоит в том, что при его создании впервые в практике госуправления планируется применить распространенный в бизнесе подход "клиентского пути", позволяющий посмотреть на людей как на клиентов государства, которому органы власти оказывают услуги. По мнению Пироженко, благодаря этому удастся определить конкретные жизненные ситуации, которые действительно важны для человека с точки зрения комфорта и самоощущения.
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"Сложность заключается в том, что на этапе разработки методологии необходимо учесть приоритеты разных жизненных сценариев и их параметров. Так, для жителя крупного города важен сценарий "получение услуг в сфере здравоохранения", а приоритетом может быть качество взаимодействия с врачом и время его ожидания. А в удаленном селе более острым вопросом может быть получение бесперебойного энергоснабжения или доступ к продуктам питания", – отметил он.
По итогам рейтинга планируется выделить лучшие практики регионов, которые затем будут внедряться в отстающих субъектах.
"Рейтинг позволит выявлять и тиражировать лучшие региональные практики для сокращения разрыва между регионами по уровню жизни. Мы планируем, что из регионов – лидеров нового рейтинга мы сможем брать успешные решения по повышению качества жизни россиян и передавать их в другие регионы для внедрения", – заключил Пироженко.
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Хорошие новостиХорошие новостиАгентство стратегических инициатив (АСИ)Россия
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