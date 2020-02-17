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2020-02-17T06:24+0300
https://ria.ru/20200217/1564799733.html
"Зеркальные комнаты" покажут в Лондоне по случаю 20-летия Тейт Модерн
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РИА Новости

"Зеркальные комнаты" покажут в Лондоне по случаю 20-летия Тейт Модерн

06:24 17.02.2020
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© AP Photo / Jocelyn NoveckПроект "Бесконечные зеркала" художницы Яёи Кусамы
Проект Бесконечные зеркала художницы Яёи Кусамы
© AP Photo / Jocelyn Noveck
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Выставка "Яёи Кусама: Бесконечные комнаты" будет проходить в лондонской Тейт Модерн целый год начиная с 11 мая по случаю двадцатилетнего юбилея галереи, сообщает ARTnews.
© AP Photo / Richard VogelПроект "Бесконечные зеркала" художницы Яёи Кусамы
Проект Бесконечные зеркала художницы Яёи Кусамы
© AP Photo / Richard Vogel
Проект "Бесконечные зеркала" художницы Яёи Кусамы
В экспозиции будут представлены две зеркальные комнаты 90-летней японской художницы, которые традиционно очень интересуют любителей современного искусства и активных пользователей инстаграма, а также фотографии и видео с ее перформансами более раннего периода.
В этом году помимо Лондона работы Кусама можно будет увидеть в музее Хиршхорна в Вашингтоне и в Доме Мартина Гропиуса в Берлине.
Среди инсталляций с отражениями в Тейт Модерн: "Комната с бесконечными зеркалами, наполненная сиянием жизни (2011/2017)" и "Канделябр скорби" (2016).
© AP Photo / Richard LewisСкульптура паука "Маман" Луизы Буржуа в Тейт Модерн
Скульптура паука Маман Луизы Буржуа в Тейт Модерн
© AP Photo / Richard Lewis
Скульптура паука "Маман" Луизы Буржуа в Тейт Модерн
В связи с двадцатилетием музей вернет в экспозицию большого бронзового паука "Маман" (1999) Луиз Буржуа, который выставлялся на открытии музея в 2000 году.
Выбор Кусама и Буржуа не только "говорит о нашей приверженности великим художникам с мировыми именами, но также представляет путь развития искусства от авангарда начала 20-х к сегодняшним иммерсивным инсталляциям", — пояснила директор Тейт Модерн Фрэнсис Моррис.
Билеты на выставку Кусама в Лондоне поступят в продажу 1 марта.
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