"Зеркальные комнаты" покажут в Лондоне по случаю 20-летия Тейт Модерн

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Выставка "Яёи Кусама: Бесконечные комнаты" будет проходить в лондонской Тейт Модерн целый год начиная с 11 мая по случаю двадцатилетнего юбилея галереи, . Выставка "Яёи Кусама: Бесконечные комнаты" будет проходить в лондонской Тейт Модерн целый год начиная с 11 мая по случаю двадцатилетнего юбилея галереи, сообщает ARTnews.

© AP Photo / Richard Vogel Проект "Бесконечные зеркала" художницы Яёи Кусамы © AP Photo / Richard Vogel Проект "Бесконечные зеркала" художницы Яёи Кусамы

В экспозиции будут представлены две зеркальные комнаты 90-летней японской художницы, которые традиционно очень интересуют любителей современного искусства и активных пользователей инстаграма, а также фотографии и видео с ее перформансами более раннего периода.

В этом году помимо Лондона работы Кусама можно будет увидеть в музее Хиршхорна в Вашингтоне и в Доме Мартина Гропиуса в Берлине.

Среди инсталляций с отражениями в Тейт Модерн: "Комната с бесконечными зеркалами, наполненная сиянием жизни (2011/2017)" и "Канделябр скорби" (2016).

© AP Photo / Richard Lewis Скульптура паука "Маман" Луизы Буржуа в Тейт Модерн © AP Photo / Richard Lewis Скульптура паука "Маман" Луизы Буржуа в Тейт Модерн

В связи с двадцатилетием музей вернет в экспозицию большого бронзового паука "Маман" (1999) Луиз Буржуа, который выставлялся на открытии музея в 2000 году.

Выбор Кусама и Буржуа не только "говорит о нашей приверженности великим художникам с мировыми именами, но также представляет путь развития искусства от авангарда начала 20-х к сегодняшним иммерсивным инсталляциям", — пояснила директор Тейт Модерн Фрэнсис Моррис.