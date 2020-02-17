Сибирь близко: кто сидел на стуле Распутина и ел "уху с нефтью"

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Светлана Баева. В Тюменской области едят уху с нефтью, закусывают смузи трехметровыми блинами, строят ажурные дома, а туристам предлагают поселиться в Тюремном замке, что те с радостью и делают. Здесь жили Распутин, царская семья и декабристы. О том, зачем ехать в Сибирь по своей воле, — в материале РИА Новости.

Золотая линия Тюмени

"Как вы думаете, сколько часов лететь до Тюмени из Москвы?" — ответы на такой вопрос обычно варьируются от трех до шести. Но Сибирь ближе: всего два часа 15 минут (бывает и меньше).

Раньше сюда ссылали, а теперь приглашают приехать "по своей воле". Будет чем заняться и что посмотреть. Тюменский драматический театр — самый большой в России. У набережной реки Туры четыре уровня — у единственной в стране. Это популярное место прогулок, над ней — Мост влюбленных с романтической подсветкой по вечерам. Еще есть сквер Сибирских кошек, открытый в 2008 году в память о тех 238 хвостатых, которых тюменцы отправили в помощь освобожденному от блокады Ленинграду, страдавшему от нашествия крыс.

И даже местный аквапарк отличается от других термальной водой: в окрестностях города много горячих источников. Их, как рассказывают, обнаружили геологи-нефтяники.

В Тюмени сохранились уникальные промыслы. Например, деревянное зодчество. Оно здесь объемное, глубина прорезей — до 30 сантиметров, нет аналогов в мире. Минувшим летом появился маршрут "Легенды и символы тюменской резьбы", или "Золотая линия Тюмени" — по улицам Семакова, Володарского, Тургенева, Республики, Дзержинского. Можно пройтись с гидом или скачать приложение и погулять самостоятельно.

Еще в области производят ковры, известные во всем мире. Их делают из натуральной шерсти по "махровой" технологии, получаются очень мягкими. Традиционно — с яркими цветами на темном фоне. Образец есть даже на картине Василия Сурикова "Взятие снежного городка".

Президентское фото и хостел в тюрьме

Если Тюмень — это ворота Сибири, то Тобольск — ее горница, духовная столица. Местный кремль — единственный каменный в регионе. Его возводили с 1683 по 1799 год. Главная достопримечательность — Софийско-Успенский собор, первое каменное строение в Сибири.

В одном из комплексов кремля, в Тюремном замке, сейчас Музей сибирской каторги и ссылки. А до 1989 года здесь была одна из строжайших темниц в России. Тут можно и переночевать, открыт хостел с комнатами-камерами: маленькие окошки с решетками, двухъярусные кровати-нары. Постояльцам предлагают фирменные сухари и согреться напитком в чайной "По кругу". Путешественники говорят, что для тюрьмы — очень комфортно. Забронировать ночлег непросто, ближайшие доступные даты — начало апреля. Стоимость — 600 рублей за койко-место.

CC BY-SA 3.0 / Evgeny72rus / Тюремный замок в кремле Тобольска 1 из 2 Тюремный замок в кремле Тобольска CC BY-SA 3.0 / Evgeny72rus / © Фото : Хостел "Узник" Хостел "Узник" в Тюремном замке 2 из 2 Хостел "Узник" в Тюремном замке © Фото : Хостел "Узник" 1 из 2 Тюремный замок в кремле Тобольска CC BY-SA 3.0 / Evgeny72rus / 2 из 2 Хостел "Узник" в Тюремном замке © Фото : Хостел "Узник"

Любопытный факт: в 2010 году фотографию Тобольского кремля на аукционе продали за 51 миллион рублей. Сделал ее Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента.

Перед посещением Тобольска гиды советуют посмотреть фильм "Тобол", вышедший на экраны в прошлом году. Историческую драму об освоении Сибири в петровские времена сняли по одноименному роману Алексея Иванова. Сейчас съемочная площадка — деревянный городок с избами, мельницей, церковью — популярный туробъект.

© Фото : Семен Конев/ Solivs Фильм "Тобол" © Фото : Семен Конев/ Solivs Фильм "Тобол"

Еще одна важная достопримечательность — "Дом губернатора", музей семьи императора Николая II. Там почти год, с 1917 по 1918, жили сосланные Романовы. "Тюменская земля известна как земля, не убившая царя", — гордятся местные жители. Но отсюда Романовых увезли к месту казни.

"Пересидел"

Между Тюменью и Тобольском — 250 километров по отличной трассе. Проездом стоит заглянуть в село Покровское (85 километров от столицы области). Это родина Григория Распутина, где есть его музей — первый частный в Советском Союзе, работает с 1990 года.

Располагается, правда, не в самом доме, где жил знаменитый крестьянин (его снесли еще 80-м), а в новом здании, воссозданном по чертежам. Там личные вещи, посуда, мебель, иконы, фотографии, а также подлинный наличник с уничтоженной избы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Частный музей, рассказывающий о жизни Григория Распутина, в селе Покровском © РИА Новости / Сергей Пятаков Частный музей, рассказывающий о жизни Григория Распутина, в селе Покровском

Экскурсоводы рассказывают легенду про стул Распутина: тому, кто посидит на нем, обеспечен карьерный рост. Говорят, перед тем, как стать мэром Москвы, на него садился Сергей Собянин. И хоккеист Владислав Третьяк — наша сборная стала чемпионом мира.

Гендиректор туроператорской компании Владислав Лутов вспоминает другую историю: "Еще один известный спортсмен решил послушать экскурсию, сидя на стуле. Так и переходил с ним из комнаты в комнату. А потом попал в тюрьму. "Пересидел", — прокомментировала директор музея". Экспонат огорожен красной лентой, но если очень попросить…

© Фото : Музей Григория Распутина Частный музей, рассказывающий о жизни Григория Распутина, в селе Покровском © Фото : Музей Григория Распутина Частный музей, рассказывающий о жизни Григория Распутина, в селе Покровском

Город декабристов и блинная столица

Недалеко от Тюмени (80 километров), но по другой дороге — Ялуторовск, город декабристов. Сохранился дом 1795 года, в котором жил на поселении 20 лет один из основателей "Союза спасения" Матвей Муравьев-Апостол. Это здание — часть историко-мемориального музея. В 1950-е на его территорию перенесли и дом декабриста Ивана Якушкина.

Еще Ялуторовск называют блинной столицей России. На Масленицу (в этом году — 1 марта) тут пекут трехметровые блины. Гости, а их каждый раз приезжает на праздник около 25 тысяч, могут сами их приготовить, но сковородки дадут поменьше, всего лишь метровые.

Уху евшие пельмени

"У нас культ мяса и рыбы, — говорит директор "Агентства туризма и продвижения Тюменской области" Мария Трофимова. — Все, что не плавает, не бегает и не издает звуков, — это гарнир". На реке Тобол вылавливают много стерляди. В Тобольске есть даже блюдо: "Уху евшие пельмени" — их готовят в бульоне с этой благородной рыбой.

В селе Успенка в 30 километрах от Тюмени подают "уху с нефтью". "Местные химики творят свою магию и из пяти литров черного золота получают 100 граммов некой темной субстанции, ее-то и добавляют в уху", — объясняет знаток тюменской кухни, шеф-повар Давид Хачатрян. Настоящий рецепт держат в секрете.

Алкогольные напитки тут тоже особенные. Зерновой самогон, сделанный по уникальной рецептуре, смешивают с ягодами и настаивают. Крепость — 15-35 градусов. Бывает, пьешь, как морс, а встать потом не можешь — такая сибирская шутка.

"Прямо смузи, только алкогольный", — отозвалась об облепиховой настойке сотрудница московской турфирмы.