Геннадий Гладков: музыка к "Обыкновенному чуду" остается моей любимой

Композитор Геннадий Гладков за годы творчества создал множество уникальных музыкальных произведений. Его репертуар поражает разнообразием — именно Гладков написал хорошо знакомые всем жителям страны мелодии из мультфильмов "Бременские музыканты" и "Голубой щенок", художественных картин "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Обыкновенное чудо", спектаклей "Проснись и пой" и "Тиль". 18 февраля легендарному композитору исполнится 85 лет. Накануне дня рождения он рассказал РИА Новости о том, где находит вдохновение для творчества, какую музыку может назвать своей любимой и что для него является лучшим подарком в праздник. Беседовала Валерия Высокосова.

— Музыку, которую вы написали для мультфильмов, фильмов и спектаклей, знает, без преувеличения, вся страна. Какое из произведений лично вы считаете своим самым любимым и особенно им гордитесь?

— Самое мое любимое произведение — это музыка к телевизионному фильму "Обыкновенное чудо" режиссера Марка Захарова. Потом эту музыку я переделал в мюзикл, который потом поставили на многих театральных сценах. Для меня она самая любимая. Я считаю, что она довольно оригинальная, хоть и не такая популярная, как "Бременские музыканты".

— Чем вы вдохновлялись при создании композиций? В чем состоит различие для вас, как для композитора, при работе над разными жанрами?

— Все решает сценарий, либретто или пьеса, к которым я пишу музыку. Они дают вдохновение и возможность каждый раз находить новое решение. В кино композитор связан временем, потому что музыкальные номера необходимо укладывать в определенный отрезок. В мультфильмах это еще строже — там нужно в секунды укладываться, это тонкая работа. Важно сочинить музыкальную основу, а техникой пересчета сочинения на время я уже давно овладел. Это не так сложно.

— Особенную страницу вашей творческой биографии занимает сотрудничество с режиссером Марком Захаровым. Как начинался этот путь? Сразу ли вы поняли, что ваш тандем просуществует долгие годы?

— Мы с Марком Захаровым начали сотрудничать сразу и в театре, и в кино. Он пригласил меня писать музыку к фильму "Стоянка поезда — две минуты", одновременно в театре я писал музыку к спектаклю "Проснись и пой". Конечно, я не знал, что мы будем работать так долго. С Марком Анатольевичем работать было не так просто, поскольку он человек требовательный. Несмотря на отсутствие музыкального образования, он музыку слышал очень ярко, он хотел, чтобы она была исключительно для конкретного фильма или спектакля. Он следил за этим очень четко и ругался, если я пытался что-то изменить. Говорил, мы же договорились, это наша музыка, лицо нашего фильма или спектакля, а то, что ты предлагаешь, музыка чужая.

— Приближается ваш день рождения – 85 лет. Любите ли вы этот праздник? Планируете ли как-то отмечать дату?