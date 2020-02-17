"Держал рабов, обращался как со скотом": кто убил бизнесмена в тайге

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. В ХМАО завершилось расследование убийства скандально известного бизнесмена Владимира Теплова. Местные называли его рабовладельцем и не раз жаловались губернатору. По версии СК, коммерсанта год назад застрелил один из его подчиненных — однако не из мести, а в попытке уйти от ответственности за другое преступление. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах уголовного дела.

Сказки на ночь

Об убийстве 61-летнего Теплова следователям сообщили утром 24 февраля 2019-го. Чтобы добраться до села Ванзеват, им пришлось преодолеть 140 километров, из них 80 — на снегоходах по лесу.

"Коммерсанта обнаружили в его доме двое подчиненных, которые объяснили, что Теплова застрелил рабочий Олег Леверко, — рассказывает РИА Новости следователь Березовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по ХМАО-Югре, майор юстиции Алексей Кобыляев. — Он якобы где-то спрятал ружье и видеорегистратор, установленный во дворе дома, и сбежал в лес. Все это выглядело не очень убедительно, работники путались в показаниях. Ближе к вечеру сказки закончились и 36-летний Сергей Александров (по просьбе следователей имя и фамилия изменены. — Прим. ред.) сознался в преступлении. Всю ночь мы искали оружие и другие важные улики".

© Фото : СУ СКР по ХМАО-Югре Следователи проводят осмотр места происшествия © Фото : СУ СКР по ХМАО-Югре Следователи проводят осмотр места происшествия

В поселке решили, что с коммерсантом расправились из-за невыносимых условий труда и жестокого обращения "хозяина" с "рабами". "Не выдержали унижения и убили, — сообщил тогда РИА Новости один из жителей Ванзевата. — Теперь все село вздохнуло спокойно".

Темное прошлое

Владимир Теплов родился и вырос в ханты-мансийском поселке Березово. В 1995-м переехал в Санкт-Петербург.

"По оперативным данным, там он примкнул к одной из преступных группировок, — говорит РИА Новости источник в правоохранительных органах. — За преступления против жизни и здоровья граждан угодил в "Кресты". Освободившись, вернулся на Север в 2008-м, но не в родное Березово, а на Ямал, где занялся промысловой деятельностью. Спустя пять лет переехал в Ванзеват".

© Фото : АО "ЮГРАЭНЕРГО" Село Ванзеват © Фото : АО "ЮГРАЭНЕРГО" Село Ванзеват

В селе, где проживает 300 человек, Теплов быстро наладил бизнес по добыче и продаже рыбы, мяса диких зверей, грибов и ягод. Регистрировать ИП на себя почему-то не стал — оформил на знакомого. На работу брал в основном ранее судимых и нелегально обеспечивал их охотничьими ружьями. Зная особенности такого "трудового коллектива", запрещал употреблять алкоголь.

Новых сотрудников бизнесмен заманивал, посулив высокие зарплаты — 300-400 тысяч рублей в месяц. Фактически платил всего 15-20. При этом официально никого не трудоустраивал.

"Теплов издевался над ними, — рассказывает РИА Новости жительница Ванзевата Ирина. — Относился как к рабам: отбирал паспорта, чтобы не могли уехать. Слышала, что палками избивал. Многие в селе его боялись и обходили стороной".

Три года назад 40 жителей Ванзевата пожаловались на бизнесмена губернатору округа Наталье Комаровой. По их словам, тот устанавливал в селе свои порядки, запугивал людей — при полном попустительстве полиции и администрации. Вероятно, изложенные в письме сведения не подтвердились, поскольку даже после шумихи в СМИ ничего так и не предприняли.

Яблоко раздора

Подозреваемый Сергей Александров вместе с друзьями приехал в Ванзеват из Вологодской области весной 2018-го.

"Заядлый рыболов, он сразу заинтересовался работой на Севере, — уточняет следователь. — В итоге приятели уехали, а он остался, хотя реальные условия труда и зарплата оказались гораздо хуже обещанных. В отличие от большинства коллег, Сергей не имел судимостей и был дисциплинированным, поэтому Теплов назначил его старшим".

© Фото : СУ СКР по ХМАО-Югре Обвиняемый в убийстве Теплова © Фото : СУ СКР по ХМАО-Югре Обвиняемый в убийстве Теплова

В начале января 2019-го Александров и два брата Леверко отправились в тайгу делать просеки для будущей охоты. Это место в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе даже по местным меркам считается глухим. До ближайшего села — десятки километров леса.

Продукты работникам доставляли лишь раз в несколько недель, поэтому запасы строго контролировали.

"Александрову очень не нравилось, что Олег Леверко, как они выражаются, "крысил" еду, — продолжает Кобыляев. — Тридцать первого января, отмечая свой день рождения, он вновь своровал продукты. Сергей выхватил нож и зарезал коллегу на глазах у брата. Возник вопрос: что делать с трупом? Закопать в промерзшую землю было нереально, поэтому тело расчленили и сожгли в печке".

По данным следствия, спустя три недели Александров вернулся в Ванзеват и отправился с повинной, но не в полицию, а к Теплову. Разговора не получилось, и бизнесмена он тоже убил.

"На допросе подозреваемый заявил, что Теплов, узнав о случившемся, велел ему избавиться от свидетеля, — рассказывает следователь. — Александров якобы отказался, завязалась драка, и он случайно нажал на курок. Версия была совершенно неправдоподобной: Теплов не мог не понимать, что, отдав такой приказ, автоматически станет организатором убийства. Вряд ли бы он на это пошел".

© Фото : СУ СКР по ХМАО-Югре Следователи возле дома Теплова © Фото : СУ СКР по ХМАО-Югре Следователи возле дома Теплова

Как считают в СК, Александров намеренно расправился с работодателем, чтобы потом "повесить" это преступление на убитого ранее. Во время расследования он пытался выставить себя жертвой и постоянно жаловался на бизнесмена-тирана, который якобы морил подчиненных голодом, избивал и заставлял работать бесплатно.

"Коллеги Александрова утверждают, что с едой проблем никогда не было, а тот, кто не хотел работать, покупал билет и беспрепятственно уезжал домой, — добавляет Кобыляев. — Да, условия действительно были крайне тяжелые и подходили далеко не всем, но многие оставались. Добровольно".