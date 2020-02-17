"Держал рабов, обращался как со скотом": кто убил бизнесмена в тайге

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. В ХМАО завершилось расследование убийства скандально известного бизнесмена Владимира Теплова. Местные называли его рабовладельцем и не раз жаловались губернатору. По версии СК, коммерсанта год назад застрелил один из его подчиненных — однако не из мести, а в попытке уйти от ответственности за другое преступление. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах уголовного дела.
Сказки на ночь
Об убийстве 61-летнего Теплова следователям сообщили утром 24 февраля 2019-го. Чтобы добраться до села Ванзеват, им пришлось преодолеть 140 километров, из них 80 — на снегоходах по лесу.
"Коммерсанта обнаружили в его доме двое подчиненных, которые объяснили, что Теплова застрелил рабочий Олег Леверко, — рассказывает РИА Новости следователь Березовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по ХМАО-Югре, майор юстиции Алексей Кобыляев. — Он якобы где-то спрятал ружье и видеорегистратор, установленный во дворе дома, и сбежал в лес. Все это выглядело не очень убедительно, работники путались в показаниях. Ближе к вечеру сказки закончились и 36-летний Сергей Александров (по просьбе следователей имя и фамилия изменены. — Прим. ред.) сознался в преступлении. Всю ночь мы искали оружие и другие важные улики".
© Фото : СУ СКР по ХМАО-ЮгреСледователи проводят осмотр места происшествия
© Фото : СУ СКР по ХМАО-Югре
Следователи проводят осмотр места происшествия
В поселке решили, что с коммерсантом расправились из-за невыносимых условий труда и жестокого обращения "хозяина" с "рабами". "Не выдержали унижения и убили, — сообщил тогда РИА Новости один из жителей Ванзевата. — Теперь все село вздохнуло спокойно".
Темное прошлое
Владимир Теплов родился и вырос в ханты-мансийском поселке Березово. В 1995-м переехал в Санкт-Петербург.
"По оперативным данным, там он примкнул к одной из преступных группировок, — говорит РИА Новости источник в правоохранительных органах. — За преступления против жизни и здоровья граждан угодил в "Кресты". Освободившись, вернулся на Север в 2008-м, но не в родное Березово, а на Ямал, где занялся промысловой деятельностью. Спустя пять лет переехал в Ванзеват".
© Фото : АО "ЮГРАЭНЕРГО"Село Ванзеват
© Фото : АО "ЮГРАЭНЕРГО"
Село Ванзеват
В селе, где проживает 300 человек, Теплов быстро наладил бизнес по добыче и продаже рыбы, мяса диких зверей, грибов и ягод. Регистрировать ИП на себя почему-то не стал — оформил на знакомого. На работу брал в основном ранее судимых и нелегально обеспечивал их охотничьими ружьями. Зная особенности такого "трудового коллектива", запрещал употреблять алкоголь.
Новых сотрудников бизнесмен заманивал, посулив высокие зарплаты — 300-400 тысяч рублей в месяц. Фактически платил всего 15-20. При этом официально никого не трудоустраивал.
"Теплов издевался над ними, — рассказывает РИА Новости жительница Ванзевата Ирина. — Относился как к рабам: отбирал паспорта, чтобы не могли уехать. Слышала, что палками избивал. Многие в селе его боялись и обходили стороной".
Три года назад 40 жителей Ванзевата пожаловались на бизнесмена губернатору округа Наталье Комаровой. По их словам, тот устанавливал в селе свои порядки, запугивал людей — при полном попустительстве полиции и администрации. Вероятно, изложенные в письме сведения не подтвердились, поскольку даже после шумихи в СМИ ничего так и не предприняли.
Яблоко раздора
Подозреваемый Сергей Александров вместе с друзьями приехал в Ванзеват из Вологодской области весной 2018-го.
"Заядлый рыболов, он сразу заинтересовался работой на Севере, — уточняет следователь. — В итоге приятели уехали, а он остался, хотя реальные условия труда и зарплата оказались гораздо хуже обещанных. В отличие от большинства коллег, Сергей не имел судимостей и был дисциплинированным, поэтому Теплов назначил его старшим".
© Фото : СУ СКР по ХМАО-ЮгреОбвиняемый в убийстве Теплова
© Фото : СУ СКР по ХМАО-Югре
Обвиняемый в убийстве Теплова
В начале января 2019-го Александров и два брата Леверко отправились в тайгу делать просеки для будущей охоты. Это место в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе даже по местным меркам считается глухим. До ближайшего села — десятки километров леса.
Продукты работникам доставляли лишь раз в несколько недель, поэтому запасы строго контролировали.
"Александрову очень не нравилось, что Олег Леверко, как они выражаются, "крысил" еду, — продолжает Кобыляев. — Тридцать первого января, отмечая свой день рождения, он вновь своровал продукты. Сергей выхватил нож и зарезал коллегу на глазах у брата. Возник вопрос: что делать с трупом? Закопать в промерзшую землю было нереально, поэтому тело расчленили и сожгли в печке".
По данным следствия, спустя три недели Александров вернулся в Ванзеват и отправился с повинной, но не в полицию, а к Теплову. Разговора не получилось, и бизнесмена он тоже убил.
"На допросе подозреваемый заявил, что Теплов, узнав о случившемся, велел ему избавиться от свидетеля, — рассказывает следователь. — Александров якобы отказался, завязалась драка, и он случайно нажал на курок. Версия была совершенно неправдоподобной: Теплов не мог не понимать, что, отдав такой приказ, автоматически станет организатором убийства. Вряд ли бы он на это пошел".
© Фото : СУ СКР по ХМАО-ЮгреСледователи возле дома Теплова
© Фото : СУ СКР по ХМАО-Югре
Следователи возле дома Теплова
Как считают в СК, Александров намеренно расправился с работодателем, чтобы потом "повесить" это преступление на убитого ранее. Во время расследования он пытался выставить себя жертвой и постоянно жаловался на бизнесмена-тирана, который якобы морил подчиненных голодом, избивал и заставлял работать бесплатно.
"Коллеги Александрова утверждают, что с едой проблем никогда не было, а тот, кто не хотел работать, покупал билет и беспрепятственно уезжал домой, — добавляет Кобыляев. — Да, условия действительно были крайне тяжелые и подходили далеко не всем, но многие оставались. Добровольно".
Александрову грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Вторым обвиняемым по делу проходит очевидец убийства Теплова, тоже пытавшийся запутать следствие. Статья "Укрывательство преступления" предусматривает до двух лет колонии.