Коронавирус подкосил ОПЕК: Россия расходится с картелем

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Максим Рубченко. Москва не согласилась с предложением ОПЕК резко сократить добычу нефти из-за эпидемии коронавируса. В результате отношения с нефтяным картелем обострились, а над сырьевым рынком нависла угроза обвала цен. На что рассчитывают отечественные нефтяники и почему в сложившейся ситуации им невыгодно уменьшать объемы производства — в материале РИА Новости.
Паника в Эр-Рияде
Рынок нефти лихорадит: котировки то резко растут, то обваливаются — в зависимости от новостей о распространении коронавируса. Аналитики пытаются оценить, насколько дорого обойдется эпидемия мировой экономике, и пока их выводы не отличаются оптимизмом.
Неделю назад ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть в первом квартале на 440 тысяч баррелей в день — почти на треть. В целом в 2020-м ожидается сокращение среднесуточного потребления на 230 тысяч баррелей.
Международное энергетическое агентство (МЭА) настроено еще пессимистичнее. В февральском отчете эксперты этой организации предсказали падение спроса в 2020-м на 365 тысяч баррелей в сутки, до 825 тысяч — самого низкого показателя с 2011-го, когда мировая экономика еще восстанавливалась после глобального кризиса.
На этом фоне Саудовская Аравия, ведущий производитель нефти и фактический лидер ОПЕК, призвала к быстрому сокращению добычи, чтобы удержать котировки на уровне 60 долларов за баррель или выше.
Технический комитет ОПЕК+ 5 февраля рекомендовал дополнительно урезать добычу на 600 тысяч баррелей в сутки. Соответствующее решение необходимо утвердить на встрече министров стран альянса, запланированной на начало марта. Однако Эр-Рияд просит партнеров по картелю встретиться досрочно и договориться обо всем как можно скорее.
Для паники у саудовцев есть все основания. Пекин уже объявил форс-мажор и отказался от закупок сжиженного газа у ряда стран. "Из-за карантина у нас не хватает рабочих на СПГ-терминалах", — объяснили в китайской компании CNOOC.
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Так же Пекин может поступить и с нефтью, поскольку спрос на фоне эпидемии упал на 20%. Для Саудовской Аравии, в прошлом году экспортировавшей в КНР рекордные 83,32 миллиона тонн (1,67 миллиона баррелей в сутки), это обернется огромными убытками.
Поэтому Эр-Рияд добился от всех партнеров по ОПЕК согласия на сокращение добычи. Однако Россия — крупнейший производитель, не входящий в картель, — не поддержала новые ограничения. По мнению наших нефтяников, эпидемия коронавируса не нарушит баланс спроса и предложения, падение котировок в начале февраля обусловлено паническими сообщениями СМИ и будет кратковременным.
Действительно, на прошлой неделе сорт Brent подорожал с 53,11 доллара до 56,5.
С тем, что паника на рынках продлится недолго, согласны и многие зарубежные эксперты. "Новый вирус, вероятно, оказал немного преувеличенное влияние на оценку активов", — заявил управляющий крупнейшим в мире хедж-фондом Bridgewater миллиардер Рэй Далио, добавив, что ожидает заметного отскока котировок.
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"Эпидемия не сильно скажется на глобальном экономическом росте", — подтвердила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По ее словам, МВФ ожидает "V-образного удара": резкого снижения экономической активности в Китае, за которым последует столь же резкое восстановление.
А посол КНР в России Чжан Ханьхуэй гарантировал победу над коронавирусом. "Хотя в целом эпидемическая ситуация все еще остается непростой, в ближайшем будущем, несомненно, произойдет переломный момент и вскоре будет установлен полный контроль над эпидемией, она непременно будет ликвидирована", — сообщил он в письме руководству Федеральной таможенной службы России.
Так что нежелание отечественных нефтяников торопиться с очередным сокращением вполне логично. На совещании 12 февраля в Минэнерго представители ведущих нефтегазовых компаний выступили за сохранение нынешних объемов добычи до конца второго квартала. Тогда последствия эпидемии можно будет оценить более адекватно.
Покорить Америку
К сожалению, интересы России и ОПЕК сейчас определенно расходятся. Членам картеля требуется повышение цен на нефть, особенно Саудовской Аравии, вынужденной запланировать в бюджете на текущий год дефицит в почти 50 миллиардов долларов (6,4% ВВП) и госдолг в 24% ВВП. Многим другим участникам ОПЕК для устойчивости экономики требуется цена не ниже шестидесяти долларов за бочку.
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Российские же нефтекомпании не очень много выиграют от роста котировок при сокращении добычи, поскольку большую часть дополнительных доходов все равно заберет бюджет в виде налогов. Зато отечественные производители получили возможность завоевать американский рынок.
Дело в том, что многие нефтеперерабатывающие заводы США приспособлены к обработке тяжелой венесуэльской нефти. И после введения Трампом санкций против Каракаса у них возникли серьезные проблемы с сырьем.
Единственной альтернативой оказалась Urals. Так что уже к апрелю прошлого года, по подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), поставки из России достигли 150 тысяч баррелей в сутки, чего не было со времен начала сланцевой революции в 2011-2012 годах.
По данным ФТС, за первое полугодие 2019-го американцы закупили российской нефти почти на три миллиарда долларов (в 2018-м за тот же период — на 1,6 миллиарда).
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К декабрю экспорт за океан вырос в 3,1 раза — до 4,28 миллиона тонн. Как констатировали в Минэнерго США, Россия вышла на второе место среди поставщиков, обойдя Мексику с Саудовской Аравией и уступив только Канаде. Для сравнения — еще в 2017-м Москва была в этом списке лишь шестой.
Но для продолжения экспансии нужны соответствующие объемы производства, так что новые ограничения, предлагаемые ОПЕК, могут серьезно повредить бизнесу.
Тем временем паника понемногу утихает. Технический комитет ОПЕК+ уже отменил рекомендацию о сокращении на 600 тысяч баррелей, сообщил министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаба.
По сути, комитет согласился с российским предложением ограничиться продлением сделки ОПЕК+ до конца 2020 года без изменения квот. Окончательное решение должны принять министры энергетики ОПЕК+ на встрече 6 марта.