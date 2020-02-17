Коронавирус подкосил ОПЕК: Россия расходится с картелем

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Максим Рубченко. Москва не согласилась с предложением ОПЕК резко сократить добычу нефти из-за эпидемии коронавируса. В результате отношения с нефтяным картелем обострились, а над сырьевым рынком нависла угроза обвала цен. На что рассчитывают отечественные нефтяники и почему в сложившейся ситуации им невыгодно уменьшать объемы производства — в материале РИА Новости.

Паника в Эр-Рияде

Рынок нефти лихорадит: котировки то резко растут, то обваливаются — в зависимости от новостей о распространении коронавируса. Аналитики пытаются оценить, насколько дорого обойдется эпидемия мировой экономике, и пока их выводы не отличаются оптимизмом.

Неделю назад ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть в первом квартале на 440 тысяч баррелей в день — почти на треть. В целом в 2020-м ожидается сокращение среднесуточного потребления на 230 тысяч баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) настроено еще пессимистичнее. В февральском отчете эксперты этой организации предсказали падение спроса в 2020-м на 365 тысяч баррелей в сутки, до 825 тысяч — самого низкого показателя с 2011-го, когда мировая экономика еще восстанавливалась после глобального кризиса.

На этом фоне Саудовская Аравия, ведущий производитель нефти и фактический лидер ОПЕК, призвала к быстрому сокращению добычи, чтобы удержать котировки на уровне 60 долларов за баррель или выше.

Технический комитет ОПЕК+ 5 февраля рекомендовал дополнительно урезать добычу на 600 тысяч баррелей в сутки. Соответствующее решение необходимо утвердить на встрече министров стран альянса, запланированной на начало марта. Однако Эр-Рияд просит партнеров по картелю встретиться досрочно и договориться обо всем как можно скорее.

Для паники у саудовцев есть все основания. Пекин уже объявил форс-мажор и отказался от закупок сжиженного газа у ряда стран. "Из-за карантина у нас не хватает рабочих на СПГ-терминалах", — объяснили в китайской компании CNOOC.

Так же Пекин может поступить и с нефтью, поскольку спрос на фоне эпидемии упал на 20%. Для Саудовской Аравии, в прошлом году экспортировавшей в КНР рекордные 83,32 миллиона тонн (1,67 миллиона баррелей в сутки), это обернется огромными убытками.

Поэтому Эр-Рияд добился от всех партнеров по ОПЕК согласия на сокращение добычи. Однако Россия — крупнейший производитель, не входящий в картель, — не поддержала новые ограничения. По мнению наших нефтяников, эпидемия коронавируса не нарушит баланс спроса и предложения, падение котировок в начале февраля обусловлено паническими сообщениями СМИ и будет кратковременным.

Действительно, на прошлой неделе сорт Brent подорожал с 53,11 доллара до 56,5.

С тем, что паника на рынках продлится недолго, согласны и многие зарубежные эксперты. "Новый вирус, вероятно, оказал немного преувеличенное влияние на оценку активов", — заявил управляющий крупнейшим в мире хедж-фондом Bridgewater миллиардер Рэй Далио, добавив, что ожидает заметного отскока котировок.

"Эпидемия не сильно скажется на глобальном экономическом росте", — подтвердила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По ее словам, МВФ ожидает "V-образного удара": резкого снижения экономической активности в Китае, за которым последует столь же резкое восстановление.

А посол КНР в России Чжан Ханьхуэй гарантировал победу над коронавирусом. "Хотя в целом эпидемическая ситуация все еще остается непростой, в ближайшем будущем, несомненно, произойдет переломный момент и вскоре будет установлен полный контроль над эпидемией, она непременно будет ликвидирована", — сообщил он в письме руководству Федеральной таможенной службы России.

Так что нежелание отечественных нефтяников торопиться с очередным сокращением вполне логично. На совещании 12 февраля в Минэнерго представители ведущих нефтегазовых компаний выступили за сохранение нынешних объемов добычи до конца второго квартала. Тогда последствия эпидемии можно будет оценить более адекватно.

Покорить Америку

К сожалению, интересы России и ОПЕК сейчас определенно расходятся. Членам картеля требуется повышение цен на нефть, особенно Саудовской Аравии, вынужденной запланировать в бюджете на текущий год дефицит в почти 50 миллиардов долларов (6,4% ВВП) и госдолг в 24% ВВП. Многим другим участникам ОПЕК для устойчивости экономики требуется цена не ниже шестидесяти долларов за бочку.

Российские же нефтекомпании не очень много выиграют от роста котировок при сокращении добычи, поскольку большую часть дополнительных доходов все равно заберет бюджет в виде налогов. Зато отечественные производители получили возможность завоевать американский рынок.

Дело в том, что многие нефтеперерабатывающие заводы США приспособлены к обработке тяжелой венесуэльской нефти. И после введения Трампом санкций против Каракаса у них возникли серьезные проблемы с сырьем.

Единственной альтернативой оказалась Urals. Так что уже к апрелю прошлого года, по подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), поставки из России достигли 150 тысяч баррелей в сутки, чего не было со времен начала сланцевой революции в 2011-2012 годах.

По данным ФТС, за первое полугодие 2019-го американцы закупили российской нефти почти на три миллиарда долларов (в 2018-м за тот же период — на 1,6 миллиарда).

К декабрю экспорт за океан вырос в 3,1 раза — до 4,28 миллиона тонн. Как констатировали в Минэнерго США, Россия вышла на второе место среди поставщиков, обойдя Мексику с Саудовской Аравией и уступив только Канаде. Для сравнения — еще в 2017-м Москва была в этом списке лишь шестой.

Но для продолжения экспансии нужны соответствующие объемы производства, так что новые ограничения, предлагаемые ОПЕК, могут серьезно повредить бизнесу.

Тем временем паника понемногу утихает. Технический комитет ОПЕК+ уже отменил рекомендацию о сокращении на 600 тысяч баррелей, сообщил министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаба.