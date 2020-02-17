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Биография Василия Порика
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РИА Новости

Биография Василия Порика

04:01 17.02.2020
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© РИА НовостиГерой Советского Союза, национальный герой Франции Василий Порик.
Герой Советского Союза, национальный герой Франции Василий Порик.
© РИА Новости
Советский военнослужащий, участник Движения Сопротивления во Франции во время Второй мировой войны, Герой Советского Союза Василий Васильевич Порик родился 17 февраля 1920 года в селе Соломирка, ныне село Порик Хмельницкого района Винницкой области, Украина.
Окончил сельскохозяйственный техникум (1939), Харьковское военное пехотное училище (1941).
На военной службе с 1939 года. В 1941 году ему было присвоено звание лейтенанта.
В начале Великой Отечественной войны (1941-1945) воевал в составе 6-й общевойсковой армии Юго-Западного фронта. В июле 1941 года под городом Умань (Украина) вместе со своим подразделением попал в окружение, при попытке прорыва, будучи раненным, оказался в плену. Попал во временный концлагерь, носивший неофициальное название "Уманская яма".
Летом 1942 года был отправлен в германский концлагерь в деревне Бомон-ан-Артуа (ныне в составе города Энен-Бомон, департамент Па-де-Кале, Франция) для работы на угольных шахтах. В концлагере Василий Порик, надеясь совершить побег, сначала вошел в доверие к немцам настолько, что занял самую высокую должность, доступную пленному. Смог выходить за территорию лагеря, связался с французским Сопротивлением и советской агентурой. В концлагере активно участвовал в организации подпольного комитета, организовывал диверсии. Сначала он с товарищами подсыпал песок в шахтные машины, в вагонетки вместо угля подкладывали породу, затем они подорвали подъездной путь к шахте. Когда Пориком заинтересовалось гестапо, он вместе со своими товарищами бежал из концлагеря.
После побега организовал партизанский отряд, с которым с июля 1943 года сражался против германских оккупантов в Северной Франции. Советские патриоты взрывали железнодорожные мосты, пускали под откос немецкие поезда с разными войсковыми грузами и солдатами, сжигали автомашины, уничтожали гитлеровцев.
В одном из боев Василий Порик был ранен, схвачен и заключен в тюрьму Сен-Никез города Аррас. В течение нескольких дней он мужественно переносил пытки. Узнав на очередном допросе, что жить ему осталось два дня, Василий Порик решил погибнуть в схватке с фашистами. В камере он вытащил из окна гвоздь, криком привлек к себе внимание конвоира. Когда тот вошел к нему в камеру, смог отобрать у него кинжал, которым и убил его. С помощью этого кинжала Порик продолбил щель в стене и через нее, связав из разорванного белья веревку, совершил побег. После продолжил борьбу в партизанском отряде.
С 1944 года Василий Порик являлся членом Центрального комитета советских военнопленных во Франции (создан в декабре 1943 года по инициативе ЦК Французской коммунистической партии).
В апреле 1944 года отряд, возглавляемый Пориком, разгромил охрану Бомонского концлагеря и освободил всех узников.
22 июля 1944 года при выполнении боевого задания Василий Порик попал в засаду, был схвачен и в тот же день расстрелян. Похоронен на кладбище города Энен-Льетар (ныне в составе города Энен-Бомон), где ему установлен памятник (1968).
21 июля 1964 года указом Президиума Верховного Совета СССР Порику было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Василий Порик – национальный герой Франции (1964). Его имя высечено на стене Аррасской крепости среди имен участников Движения Сопротивления.
Героической странице биографии Василия Порика посвящен вышедший в 1971 году фильм "Узники Бомонда" (режиссер Юрий Лысенко, киностудия им. А. Довженко).
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. в 8 томах -2004 г.)
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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Вторая мировая война (1939-1945)Справки
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Герой Советского Союза, национальный герой Франции Василий Порик.
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