В Ленинградской области нашли сбежавшего домашнего енота

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Домашнего енота по кличке Йокки, который сбежал из коттеджа в Домашнего енота по кличке Йокки, который сбежал из коттеджа в Ленинградской области перед Новым годом, удалось поймать через 1,5 месяца, сообщила в воскресенье хозяйка животного.

Енот, которому сейчас около 2-х лет, утром 31 декабря ушел из дома в районе поселка Горки Выборгского района Ленобласти. С тех пор хозяева разыскивали его при помощи добровольцев и поисковых животных. Как сообщал хозяин Йокки РИА Новости, беглеца несколько раз видели на помойках в населенных пунктах, однако поймать его не удавалось.

"Дома! Дома! Йокки, уже заходя в лифт, понял, что дома! Сделал такие глазки: "Ну, наконец-то!". Все, кто утверждал, что Йокки через неделю одичает, — ошиблись. Йокки, как вышел из ловушки, сразу нырнул под кровать и стал делать свой коронный номер: летал, держась и отталкиваясь лапками за реечки дна кровати. Съел желток всмятку и лег спать, обнимая свою игрушку", - рассказала хозяйка енота в группе, созданной в соцсети "ВКонтакте" для его поисков.

По ее словам, через несколько дней, когда Йокки окончательно освоится в домашней обстановке, ему предстоит визит к ветеринару.