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2020-02-16T23:38+0300
https://ria.ru/20200216/1564852323.html
В Ленинградской области нашли сбежавшего домашнего енота
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РИА Новости

В Ленинградской области нашли сбежавшего домашнего енота

23:38 16.02.2020
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CC0 / Pixabay/klimkin / Енот
Енот
CC0 / Pixabay/klimkin /
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Домашнего енота по кличке Йокки, который сбежал из коттеджа в Ленинградской области перед Новым годом, удалось поймать через 1,5 месяца, сообщила в воскресенье хозяйка животного.
Енот, которому сейчас около 2-х лет, утром 31 декабря ушел из дома в районе поселка Горки Выборгского района Ленобласти. С тех пор хозяева разыскивали его при помощи добровольцев и поисковых животных. Как сообщал хозяин Йокки РИА Новости, беглеца несколько раз видели на помойках в населенных пунктах, однако поймать его не удавалось.
"Дома! Дома! Йокки, уже заходя в лифт, понял, что дома! Сделал такие глазки: "Ну, наконец-то!". Все, кто утверждал, что Йокки через неделю одичает, — ошиблись. Йокки, как вышел из ловушки, сразу нырнул под кровать и стал делать свой коронный номер: летал, держась и отталкиваясь лапками за реечки дна кровати. Съел желток всмятку и лег спать, обнимая свою игрушку", - рассказала хозяйка енота в группе, созданной в соцсети "ВКонтакте" для его поисков.
По ее словам, через несколько дней, когда Йокки окончательно освоится в домашней обстановке, ему предстоит визит к ветеринару.
"Дальше будем дома играть, полоскать, продолжать разрушение квартиры с того самого момента, на чем остановились", - сообщила хозяйка животного.
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