В Саратове трех членов ЕР исключили из партии за пьяную езду

САРАТОВ, 16 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое чиновников и глава муниципального предприятия в Саратовской области исключены из рядов "Единой России" за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования за рулем, сообщил РИА Новости в воскресенье депутат Госдумы, секретарь реготделения ЕР Николай Панков.
"Неприятным фактом стало то, что в нашем регионе сразу трое партийцев оказались любителями ездить подшофе", - сказал собеседник агентства, отметив, что все трое - Сергей Гунин, Сергей Латанов и Александр Гончаров - по решению местных отделений ЕР исключены из партии.
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"Если ты медосвидетельствование не проходишь, значит, уже изначально не защищаешь себя. Если ты не пьяный - иди, доказывай. По имеющейся информации, они отказались проходить медосвидетельствование", - уточнил он.
"Спрос с чиновника или партийца гораздо выше, чем с наших граждан. Об этом нужно помнить каждому, кто преступает закон, садится за руль автомобиля в пьяном виде или совершает любое другое противоправное действие. И если эта повышенная ответственность не устраивает, то каждый должен задуматься, стоит ли ему вступать в партию", - подчеркнул депутат.
Как пояснила пресс-служба реготделения ЕР, директор МУП "Дорожник" в Вольске Латанов, глава администрации Индустриального муниципального образования Екатериновского района области Гунин и директор хозяйственно-эксплуатационной службы учреждений образования управления образования администрации Пугачевского района области Гончаров исключены из партии с 6 по 12 февраля.
Уточняется, что, согласно решениям судов, Латанов и Гончаров признаны виновными в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а Гунин - в невыполнении законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, что "приравнивается к нахождению за рулем в нетрезвом состоянии".
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