В Саратове трех членов ЕР исключили из партии за пьяную езду

САРАТОВ, 16 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое чиновников и глава муниципального предприятия в . Двое чиновников и глава муниципального предприятия в Саратовской области исключены из рядов " Единой России " за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования за рулем, сообщил РИА Новости в воскресенье депутат Госдумы, секретарь реготделения ЕР Николай Панков

"Неприятным фактом стало то, что в нашем регионе сразу трое партийцев оказались любителями ездить подшофе", - сказал собеседник агентства, отметив, что все трое - Сергей Гунин, Сергей Латанов и Александр Гончаров - по решению местных отделений ЕР исключены из партии.

"Если ты медосвидетельствование не проходишь, значит, уже изначально не защищаешь себя. Если ты не пьяный - иди, доказывай. По имеющейся информации, они отказались проходить медосвидетельствование", - уточнил он.

"Спрос с чиновника или партийца гораздо выше, чем с наших граждан. Об этом нужно помнить каждому, кто преступает закон, садится за руль автомобиля в пьяном виде или совершает любое другое противоправное действие. И если эта повышенная ответственность не устраивает, то каждый должен задуматься, стоит ли ему вступать в партию", - подчеркнул депутат.

Как пояснила пресс-служба реготделения ЕР, директор МУП "Дорожник" в Вольске Латанов, глава администрации Индустриального муниципального образования Екатериновского района области Гунин и директор хозяйственно-эксплуатационной службы учреждений образования управления образования администрации Пугачевского района области Гончаров исключены из партии с 6 по 12 февраля.