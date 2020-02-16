В МИД назвали условие проведения "нормандского" саммита

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Для проведения новой встречи в "нормандском" формате необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы Для проведения новой встречи в "нормандском" формате необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское. — Прим. ред.) законодательство и некоторых других вещей", — цитирует его РБК

Таким образом, по словам дипломата, главным условием проведения нового саммита являются подвижки по комплексу достигнутых договоренностей "как на треке безопасности, так и на политическом треке".

"Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", — заключил он.

"Нормандский" формат

Формат "нормандской" четверки включает Россию, Германию, Францию и Украину. Группа занимается урегулированием украинского конфликта.

В 2015-2016 годах "нормандской" четверке удалось прийти к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений. В последующем состоялась встреча в столице Белоруссии, где были подписаны Минские соглашения.

Последняя встреча состоялась 9 декабря. На этом саммите стороны приняли коммюнике, подтверждающее приверженность договоренностям в Минске. В частности, Киев, ДНР и ЛНР обязались развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, провести обмен удерживаемыми лицами, закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера", а также согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.

На данный момент из списка удалось выполнить лишь обмен удерживаемыми лицами.